Kırmızı bültenle aranan suç örgütü lideri ve üyesi Türkiye'ye getirildi - Son Dakika
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Kırmızı bültenle aranan suç örgütü lideri ve üyesi Türkiye'ye getirildi

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Kırmızı bültenle aranan organize suç örgütü elebaşı Ercan Yılmaz ile örgüt üyesi İbrahim Kaymak yakalandı. Barış Boyun suç örgütüyle bağlantısı bulunan Yılmaz ve Kaymak, Ermenistan'la başlatılan görüşmeler sonucu Türkiye'ye getirildi.

19.01.2025 17:05
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İçişleri Bakanlığı, kırmızı bültenle aranan organize suç örgütü elebaşı Ercan Yılmaz ile örgüt üyesi İbrahim Kaymak'ın yakalandığını ve Ermenistan'la başlatılan görüşmeler sonucu Türkiye'ye getirildiğini duyurdu.

BİRİ 15, DİĞERİ 6 YILDIR ARANIYORDU

Bakanlık tarafından yapılan açıklamada, Ercan Yılmaz'ın 15 yıldır, 43 yakalama emri ile ulusal seviyede; 14 yıldır da İnterpol tarafından kırmızı bültenle uluslararası seviyede arandığı bildirildi. Ayrıca, Yılmaz'ın Barış Boyun suç örgütüyle bağlantılı olan suç örgütünün elebaşı olduğu aktarıldı. İbrahim Kaymak'ın ise 6 yıldır, 10 yakalama emri ile ulusal seviyede; 1 yıldır da İnterpol tarafından Kırmızı Bültenle uluslararası seviyede aranan bir suçlu olduğunun belirtildiği açıklamada suç örgütü üyesi olduğu kaydedildi.

"TÜRK ADALETİNE HESAP VERMEK ÜZERE ÜLKEMİZE GETİRİLMİŞTİR"

Açıklamada, "Adalet Bakanlığı ve Dışişleri Bakanlığı, İnterpol-Europol Daire Başkanlığı, Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele Başkanlığı, İstihbarat Başkanlığı ve Ordu İl Emniyet Müdürlüğü ile birlikte yürütülen çalışmalar neticesinde; Ermenistan'da ülkemize iadeleri amacıyla tutuklanmaları sağlanmıştır. Özel Harekat Başkanlığı ve Havacılık Daire Başkanlığımız koordinesinde; işledikleri suçlarla ilgili olarak Türk Adaletine hesap vermek üzere bugün ülkemize getirilmiştir

"SUÇ ÖRGÜTLERİYLE MÜCADELEMİZE DEVAM EDECEĞİZ"

Kırmızı Bültenle aranan her iki şahsın da ülkemize iadesine yönelik çalışmaları büyük bir titizlikle yürüten Adalet ve Dışişleri Bakanlıklarımıza, İnterpol-Europol Daire Başkanlığımıza, Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele ile İstihbarat Başkanlıklarımıza, Ordu İl Emniyet Müdürlüğümüz ile sergiledikleri iş birliği için Ermenistan Adalet Bakan Yardımcısı Sayın Tigran Dadunts'a teşekkür ediyoruz. Organize suç örgütleriyle mücadelemizi sadece sınırlarımızda değil, sınır ötesinde de sürdürüyoruz; sürdürmeye devam edeceğiz. Suçta kibirlenen şehir eşkıyalarını bir bir yakalamaya devam edeceğiz." ifadelerine yer verildi.

Kırmızı bültenle aranan suç örgütü lideri ve üyesi Türkiye\'ye getirildi
Kaynak: İHA

Uluslararası İlişkiler, Ercan Yılmaz, Barış Boyun, Ermenistan, Güvenlik, 3-sayfa, Türkiye, Hukuk, Suç, Son Dakika

Son Dakika 3.Sayfa Kırmızı bültenle aranan suç örgütü lideri ve üyesi Türkiye'ye getirildi - Son Dakika

Sizin düşünceleriniz neler ?

    Yorumlar (8)

  • Çelikk:
    Çok Büyük Başarı Be Dünyayı Kurtardınız!.. 16 27 Yanıtla
  • İskender Asyalı:
    adamsınız bu çakallara hak ettiği dersi verin varolsun devletimiz 25 4 Yanıtla
  • Tarık:
    burada yorum yapanlar türk devletine hakaret edenler ayağını denk alsın. Türk devleti güçlüdür siber suçlarla mücadelede de sizleri Avrupa'nın her hangi ülkesinde olsanız sizi almaya ve getirmeye gücü var. 16 5 Yanıtla
  • Mehmet Akın:
    hepsi bizde zaten, bu niye dışarda kalmış ki 6 0 Yanıtla
  • Hakan Arslan:
    Af Varya kesin teslim olmuştur ?? 3 2 Yanıtla
  • Ibrahim Ozdemir:
    varsa olur 3 1 Yanıtla
  • Ibrahim Ozdemir:
    varsa tabi ki 3 1 Yanıtla
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