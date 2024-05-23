Suç Örgütü Lideri Ayhan Bora Kaplan'ın Yargılaması Devam Ediyor - Son Dakika
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Suç Örgütü Lideri Ayhan Bora Kaplan'ın Yargılaması Devam Ediyor

Suç Örgütü Lideri Ayhan Bora Kaplan\'ın Yargılaması Devam Ediyor

Ankara 32'nci Ağır Ceza Mahkemesi'nde, suç örgütü lideri olduğu iddia edilen Ayhan Bora Kaplan ve 20'si tutuklu 61 sanığın yargılanmasına devam edildi. Mahkemede, sanıkların savunmaları ve avukatların talepleri dinlendi.

23.05.2024 17:20
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Suç örgütü lideri olduğu ileri sürülen Ayhan Bora Kaplan ile suç örgütü şüphelisi 20'si tutuklu 61 sanığın yargılanmasına devam edildi.

Suç örgütü lideri olduğu iddia edilen Ayhan Bora Kaplan'ın içerisinde bulunduğu 20'si tutuklu 61 sanığın yargılanmasına Ankara 32'nci Ağır Ceza Mahkemesi'nde devam edildi.

Duruşma başlangıcında mahkeme başkanından söz alan sanık Bora Kaplan, 16 Nisan'da görülen davanın ikinci duruşmasında mahkeme başkanına yanlışlıkla, 'efendim bir tanem' dediği için neden şimdi gündem olduğunu anlayamadığını söyleyerek, "İlk duruşmaya çıktığımda, kendimi kaptırmışım olayları anlatıyorum, sehven, gayriihtiyari 'efendim bir tanem' dedim. Sizden özür dilemiştim, yine özür dilerim. Hayatım boyunca devletin hiçbir memuruna saygısızlık yapmadım. Sabıkam vardır, sicil kaydım vardır ama memura mukavemet yoktur. Gözaltında o kadar şey yapıldı, tek mukavemetim olmadı. Biraz adaletli olmak lazım" ifadelerine yer verdi.

Sanıklardan Barış Kurt ise bilirkişinin hazırladığı HTS raporunun gerçekleri yansıtmadığını iddia etti.

Aldıkları başka raporla müşteki Erkan Doğan'ın anlattıklarının doğru olmadığını ortaya koyduğunu söyleyerek, "Benim söyleyeceklerim, ben yapmadım, ben etmedim değil. Ben bilgili, belgeli şeyler anlatacağım. Erkan Doğan'ın HTS kayıtlarına ilişkin sizden inceleme yapmanızı rica etmiştim. Sanırım bakmadınız. Niye bakmadınız anlamıyorum. İnanmayın, ama bir bakın Allah aşkına. Erkan Doğan'la bazımız da yolumuz da kesişmiyor. Geçen sefer anlattıklarımdan sonra Erkan Doğan'ın beyanlarını düzelttiler. Bugün anlattıklarımdan sonra da düzeltme yaparsa hiçbirinize hakkımı helal etmem" ifadeleriyle suçlamaları reddederek, tahliyesini talep etti.

Mahkeme, tutuklu sanıkların taleplerinin ardından sanık avukatlarının taleplerini dinledi. Bora Kaplan'ın avukatı, Kaplan'ın gözaltına alınmasının yasadışı olduğuna değinerek HTS kayıtlarıyla ilgili raporu hazırlayan bilirkişinin kısa süre önce Emniyet Genel Müdürlüğü Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele Başkanlığı (KOM)'dan ayrılan bir polis olduğunu, bazları yalan yanlış tanzim ettiğini belirterek bilirkişi hakkında evrakta sahtecilikten suç duyurusunda bulunulmasını talep etti. Avukat, mahkeme başkanına, "Lütfen kamuoyu baskısı ve bu kumpasa karşı bize yardım edin" dedi.

Duruşma yarın devam etmek üzere ertelendi. - ANKARA

Kaynak: İHA

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Son Dakika 3.Sayfa Suç Örgütü Lideri Ayhan Bora Kaplan'ın Yargılaması Devam Ediyor - Son Dakika

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