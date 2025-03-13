Sultanbeyli'de Serada Uyuşturucu Operasyonu

Sultanbeyli'de uyuşturucu operasyonu: Evi seraya dönüştürmüşler

İSTANBUL - Sultanbeyli'de bir eve düzenlenen uyuşturucu operasyonunda, sera haline getirilen adreste 11 kilo 232 gram uyuşturucu madde ve 115 adet Hint keneviri ele geçirildi. 1 şüpheli gözaltına alındı.

İstanbul Narkotik Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri, Sultanbeyli'de bir adreste uyuşturucu madde üretimi yapıldığı ihbarı üzerine harekete geçti. Söz konusu adrese operasyon düzenleyen ekipler adreste aramalar yaptı. Aramalarda, 11,232 kilogram uyuşturucu madde, 115 adet Hint keneviri, 15 adet kenevir fidesi, bir hassas terazi ve uyuşturucu üretiminde kullanılan sera malzemeleri ele geçirildi. Operasyonda A.M. isimli şahıs gözaltına alındı.