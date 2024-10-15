Sultanbeyli'de Sinir Krizi: Evi Ateşe Verdi - Son Dakika
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Sultanbeyli'de Sinir Krizi: Evi Ateşe Verdi

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Eşinden ayrılan Muharrem K., evdeki eşyaları sokağa atıp evi ateşe verdi. Gözaltına alındı.

15.10.2024 05:10
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Sultanbeyli'de eşinden ayrılan şahıs, evi ateşe verip tüm eşyaları sokağa attı

İSTANBUL - Sultanbeyli'de eşinden ayrılan Muharrem K. isimli şahıs sinir krizi geçirip evdeki tüm eşyaları sokağa atıp ardından da evi ateşe verdi. Polis ekipleri ve özel harekat polislerinin müdahalesiyle şahıs gözaltına alındı.

Olay, İstanbul Sultanbeyli ilçesi, Abdurrahman Gazi Mahallesi Ferah Caddesi üzerinde saat 01.00 sıralarında yaşandı. İddiaya göre, eşinden ayrılan Muharrem K. isimli bir şahıs sinir krizi geçirerek evdeki tüm eşyaları sokağa atmaya başladı. Son ses müzik açan şahıs alkol alıp yaşadığı evi de ateşe verdi. Çevredeki vatandaşların ihbarı üzerine olay yerine çok sayıda itfaiye, polis, özel harekat polisleri ve ambulans ekipleri sevk edildi. Olay yerine gelen polis ekipleri şahsı ikna etmeye çalışsa da başarılı olamadı. Ortalığı birbirine katan Muharrem K.'yi polis ekipleri ve özel harekat polisleri eve girerek gözaltına aldı. Yaşanılan olayın ardından polis ekipleri detaylı çalışma başlattı.

Kaynak: İHA

Sultanbeyli, İstanbul, 3-sayfa, İtfaiye, Polis, Yaşam, Olay, Suç, Son Dakika

Son Dakika 3.Sayfa Sultanbeyli'de Sinir Krizi: Evi Ateşe Verdi - Son Dakika

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