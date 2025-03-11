Suruç'ta Sınırda Askeri Sevkiyat - Son Dakika
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Suruç'ta Sınırda Askeri Sevkiyat

Suruç\'ta Sınırda Askeri Sevkiyat

Şanlıurfa'nın Suruç ilçesine çok sayıda tank ve zırhlı araç sevk edildi, Kobani sınırında hareketlilik.

11.03.2025 14:01
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Şanlıurfa'nın Suriye'nin Ayn El Arap (Kobani) kentinin karşısında yer alan Suruç ilçesine çok sayıda tank, zırhlı araç ve mühimmat sevkiyatı yapıldı.

PKK/ YPG terör örgütünün kontrolünde yer alan Suriye'nin Ayn El Arap (Kobani) kenti sınırına çok sayıda tank, obüs, zırhlı araç ve mühimmat sevkiyatı gerçekleştirildi. Şanlıurfa'nın Suruç ilçene bağlı kırsal Aligör Mahallesi'nden geçen askeri konvoy, sınıra hattına doğru ilerledi. - ŞANLIURFA

Kaynak: İHA

Uluslararası İlişkiler, Savaş ve Çatışma, Yerel Haberler, Politika, Güvenlik, 3-sayfa, Kobani, Suriye, Dünya, Suruç, Son Dakika

Son Dakika 3.Sayfa Suruç'ta Sınırda Askeri Sevkiyat - Son Dakika

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