Son Dakika Suruç Haberleri

13:49 Mustafa Yeneroğlu: "O Hakeme İnen Yumruk Milletimizin Tamamına Zaten Devamlı İnmektedir. DEVA Partisi Genel Başkan Yardımcısı Mustafa Yeneroğlu, TBMM'de yaptığı basın toplantısında Süper Lig'de dün akşam yapılan MKE Ankaragücü-Çaykur Rizespor maçının sonunda Ankaragücü Kulübü Başkanı Faruk Koca'nın sahaya girerek hakem Halil Umut Meler'e yumruk atmasına tepki gösterdi. Yeneroğlu, "Bu meseleyi sadece bireysel bir olay olarak değerlendirmenin çok uzağındayız. Ülkede Cumhurbaşkanı ve ortağının kullandığı dil sokak şiddetini adeta alevlendiriyor. Bu yumruk iktidarın güç sarhoşluğunun yumruğudur. O hakeme inen yumruk milletimizin tamamına zaten devamlı inmektedir. O hakemin suratına çarpan yumruk iktidarın güç sarhoşluğunun yumruğudur. Bunun bu şekilde değerlendirilmesi gerekir. Ülkemizde artık şiddet kültürünü kayıtsız, şartsız biçimde kınamak, şiddet dilinden vazgeçmek başta Cumhurbaşkanı ve ortağının boynunun borcu olsun” dedi.

21:48 Urfa'da Tarım İşçileri İçin İstihdam ve Yaşam Koşulları Eleştirildi HEDEP Şanlıurfa Milletvekili Ferit Şenyaşar, Tarım ve Orman Bakanlığı'nın bütçe görüşmelerinde Urfa'da mevsimlik tarım işçilerinin yaşadığı zorlu koşulları eleştirdi. Şenyaşar, tarım işçilerinin ilkel şartlarda, yetersiz sosyal güvenceyle ve ırkçı saldırılara maruz kalarak yaşadığını belirtti. Ayrıca, sulama ücretlerindeki adaletsizlik ve tarım politikalarının çiftçileri zarara uğrattığına dikkat çekti.

23:11 Mahmut Tanal: "Şanlıurfa'da Hedefimiz Büyükşehir Belediye Başkanlığını Almak. Asla Umutsuzluğa Yer Yok. Şanlıurfa'ya Baharlar Gelecek" CHP Şanlıurfa Milletvekili Mahmut Tanal, “Hedef 400... O 400’ün bir anlamı var. Belediye sayımızı en az 400’e çıkarma hedefi için orada ‘Hedef 400’ yazılı. Yerel seçim startının Şanlıurfa’da verilmesi çok değerli ve önemli. Çünkü Şanlıurfa’yı biz pilot bölge olarak seçtik. Şanlıurfa’da hedefimiz büyükşehir belediye başkanlığını almak, ilçe belediye başkanlıklarını almak. Bizim halkımıza, milletimize sözümüz var: Asla ve asla umutsuzluğa yer yok. Asla biz bu konuda umutsuz değiliz. Şanlıurfalılara sözümüz var, Şanlıurfa’ya baharlar gelecek. Belediye seçimleri eğer anayasa değişikliğiyle öne alınmazsa 31 Mart’ta olacak. Bu şekilde kadim memleketim Şanlıurfa, huzur ve refaha kavuşmuş olacak” dedi.

12:30 Ferit Şenyaşar'dan 'Abdulbaki Dakak' Açıklaması: "Bu Çocuğun Ölümüne Sebep Olan, İhmali Olan Herkes Yargı Önünde Hesap Vermelidir. Yeşil Sol Parti Şanlıurfa Milletvekili Ferit Şenyaşar, Şanlıurfa’da bir medreseye ait ahırda ölü bulunan 12 yayındaki Abdulbaki Dakak ile ilgili “Bu çocuğun ölümüne sebep olan, ihmali bulunan herkes yargı önünde hesap vermelidir. Urfa’da onlarca denetimsiz medrese bulunmaktadır. Konuyla ilgili gerekli düzenlemeleri yapmayan Milli Eğitim Bakanlığı ve valilikler bundan sonra bu medreselerde meydana gelecek olan vakaların ve ölümlerin birinci sorumluları olacaktır” dedi.

10:32 Haftanın tarihine bakış Türk siyasetinin fötr şapkalı "baba"sı Süleyman Demirel, 17 Haziran 2015'te 91 yaşında hayata gözlerini yumdu.

21:49 Adalet Bakanı Bozdağ Suruç'ta konuştu Açıklaması Adalet Bakanı Bekir Bozdağ, "İki tane aday var. Biri ne dediyse sözünü yapmış.

19:56 Cumhurbaşkanı Erdoğan: "Silahının namlusu Türkiye'ye dönük teröristlerin olduğu her yer bekamıza yönelik tehdit kaynağıdır" Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Suriye veya Irak'ın kuzeyinde silahlarla donatılmış bir terör oluşumu varken asla güvende olamayacağımızı belirterek, "Silahının namlusu Türkiye'ye dönük teröristlerin olduğu her yer bekamıza yönelik bir tehdit kaynağıdır.

15:04 Şanlıurfa Ziraat Mühendisleri Odası Başkanı Melik: Harran Üniversitesi'nin Birinci Sınıf Tarım Arazine Konteynerkent Kuruluyor Şanlıurfa Ziraat Mühendisleri Odası Başkanı Abdullah Melik, Harran Üniversitesi’nin 120 dönümlük birinci sınıf tarım arazisine konteynerkent kurulduğunu belirterek, “İlimizde göçmenler için Suruç’ta 35 bin kişilik çadırkent, yine Ceylanpınar’da 10 bin kişilik çadır ve konteynerkent oluşturulmuşken, buralar âtıl olarak dururken niye tarım arazileri kullanılmaktadır” dedi. Şanlıurfa Valiliği’nden bir yetkili ise “Burası birinci sınıf tarım arazisi değil, ticari imara açılmış bir alan. Orada herhangi bir tarım olmamasına rağmen bize, ‘Burayı biz tarım alanı olarak kullanacağız, devrederken bize bu şekilde devreder misiniz’ dediler. Biz de ‘hay hay’ dedik, protokole ona göre işledik" diye konuştu.

13:53 Yargıtay 1'inci Ceza Dairesi Başkanlığı'na Hüseyin Canan seçildi YARGITAY 1'inci Ceza Dairesi Başkanı Osman Atalay'ın görev süresinin dolmasının ardından Yargıtay Büyük Genel Kurulu'nca seçim yapıldı, dairenin yeni başkanı Hüseyin Canan oldu.

11:25 Emniyet'ten 10 Ekim Davasına Bakan Mahkemeye Yanıt: "Soruşturmada Kullanılacağı Değerlendirildiğinden, Söz Konusu Bilgi ve Belge Taleplerinin... 10 Ekim katliamına ilişkin davaya bakan Ankara 4. Ağır Ceza Mahkemesi, Emniyet Genel Müdürlüğü İstihbarat Daire Başkanlığı’na, davanın firari 16 sanığının nerede olduğunu sordu. İstihbarat Daire Başkanlığı, mahkemenin bu talebini, “Başkanlığımızdan talep edilen bilgi ve belgelerin adli ve idari bir soruşturmada kullanılacağı değerlendirildiğinden söz konusu bilgi ve belge taleplerinin karşılanması mümkün olmamaktadır” gerekçesiyle geri çevirdi. Yazıda, bu bilgelerin Terörle Mücadele (TEM) Daire Başkanlığı’ndan temin edilmesinin uygun olacağı belirtildi.

17:39 Oğuz Kaan Salıcı, Adalet Nöbetini 625 Gündür Sürdüren Emine Şenyaşar'ı Ziyaret Etti CHP Genel Başkan Yardımcısı Oğuz Kaan Salıcı, öldürülen eşi ve iki oğlu için 625 gündür Şanlıurfa Adliyesi önünde adalet mücadelesini sürdüren Emine Şenyaşar’ı ziyaret etti.

21:45 Bakan Nebati: "Türkiye yüzyılını sizlerle beraber yazmaya devam ediyoruz" Bakan Nebati: "Türkiye yüzyılını sizlerle beraber yazmaya devam ediyoruz" -"Yerli malı sulama sistemi ve GES kullanan çiftçinin kredi faizini bakanlığımız karşılıyor" Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanı Murat Kurum: "Şanlıurfa'ya 7 bin 64 konut kazandırıyoruz" "TOKİ Başkanlığımızın...

19:18 Suruç Katliamı Anmasına Polisten Ankara'da Sert Müdahale: Çok Sayıda Kişi Gözaltına Alındı Suruç katliamında yaşamını yitiren 33 kişiyi yedinci yıl dönümünde Ankara Güvenpark’ta anmak isteyen bir gruba polis sert müdahale etti. Polis anmaya gelen grubu gözaltına aldı. Güvenpark’a Gazi Mustafa Kemal Bulvarı tarafından gelmek isteyen bir başka grup da yürüyüş yapmalarına izin verilmeden gözaltına alındı.

11:05 Suruç Davası Avukatı Uçar'dan Davutoğlu'na 'Tanıklık' Çağrısı: "Devletin İşleyişi Bakımından Bazı Şeylerin Gizli Kalmasını Meşru Görmüyoruz" IŞİD’in Suruç’ta yaptığı katliamın üzerinden 7 yıl geçerken; mağdur ailelerin avukatlığını yapan Sezin Uçar, dönemin Başbakanı, Gelecek Partisi Genel Başkanı Ahmet Davutoğlu’nun davada tanık olarak dinlenmesi gerektiğini söyledi. Uçar, “Biz şunu kabul etmiyoruz. Devletin bekası ya da devletin işleyişi bakımından bazı şeylerin gizli kalmasını hukuki ve meşru görmüyoruz” dedi.

17:27 Buldan: Biz AKP ile Hiçbir Konuda Herhangi Bir Anlaşma Yapmadık, Yapmayız HDP Eş Genel Başkanı Pervin Buldan, AKP ve HDP arasında yeni bir çözüm süreci yürütüleceği iddiasına ilişkin, “Biz, AKP ile hiçbir konuda herhangi bir anlaşma yapmadık, yapmayız. AKP ile anlaşma yapanlar bellidir. Milletvekillerimizin dokunulmazlığının kaldırılmasında AKP ile birlikte ellerini havaya kaldıranlar, AKP’nin ortaklarıdır” dedi. Gelecek seçimde Kürtlerin desteğini almayan kimsenin iktidar olamayacağını savunan Buldan, “Bu ülkede Kürtleri kim inkar ederse, Kürtlerin haklarını kim tanımazsa, dillerini kim yasaklarsa onun bir kez daha iktidara gelme şansı yoktur, olamaz” diye konuştu.

15:07 Mithat Sancar: "Kaygısı, Öfkesi, Dahası Bize Düşman Gözüyle Bakan Bütün Toplum Kesimleriyle Konuşmaya, Diyaloğa Hazırız" HDP Eş Genel Başkanı Mithat Sancar, "Kaygısı, öfkesi, dahası bize düşman gözüyle bakan bütün toplum kesimleriyle konuşmaya, diyaloğa hazırız. Gerçeği, gerçekliği anlatmak için elimizden geleni yapmaya hazırız. Önümüze konulan eleştirileri samimiyetle değerlendirmeye hazırız. Kendimizi de bu çerçevede düzeltmeye, gerekirse değiştirmeye de hazırız. Ancak bu ülkeyi bu şekilde değiştirebiliriz. Buna hazırız" dedi. Sancar, Cumhurbaşkanlığı adaylığına ilişkin ise, "Çağrılarımız açık. Müzakere ile açık diyalog ve mutabakat ile ortak aday fikrine açık olduğumuzu da söyledik. Müzakere başlıklarını da bütün kamuoyuna geçen yıl ilan ettik. Hiçbir saklımız, gizlimiz yok. Cumhurbaşkanlığı seçiminde politikamız açık; müzakere, doğrudan diyalog ve gerçeklerle yüzleşme temelinde bir mutabakat... Kimse imalar beklemesin" diye konuştu.

16:00 Urfa'da Çok Sık Kaza Yaşanan Yolun Genişletilmesi İçin CHP'lilerden Protesto Yürüyüşü Şanlıurfa’da CHP üyeleri, Birecik- Şanlıurfa arasındaki otoyolun gidiş- dönüş tek şeritli olması nedeniyle yaşanan trafik kazalarını ve yolun genişletilmemesini protesto için yürüyüş yaptı. CHP’liler yolun genişletilmesini ve trafik kazalarının önlenmesini istedi.

12:18 HDP Eş Genel Başkanı Buldan, Kadın Meclisi Toplantısı'nda konuştu Açıklaması Halkların Demokratik Partisi (HDP) Eş Genel Başkanı Pervin Buldan, "Dünyanın en büyük emektarı kadınlar olarak, 1 Mayıs'ı, 8 Mart ve nevruz coşkusuyla ruhuyla büyük bir katılımla tarihin en büyük buluşmasına dönüştürelim ve buna biz kadınlar öncülük edelim." dedi.

11:02 Urfa'yı "şanlı" yapan destansı mücadele 102 yaşında Kurtuluş Savaşı döneminde işgalcilere karşı halkının vermiş olduğu "Şanlı" mücadeleyle 11 Nisan 1920'de düşman işgalinden kurtarılan Urfa'da, 102 yıldır destansı mücadelenin gururu yaşanıyor.

09:48 Urfa'da arazi kavgası kanlı bitti: 1 ölü, 3 yaralı Şanlıurfa'nın Suruç ilçesinde akraba iki aile arasında arazi anlaşmazlığı nedeniyle çıkan silahlı kavgada 1 kişi hayatını kaybetti.

11:24 Akçakale'de 2 proje hayata geçirildi Akçakale Belediye Başkanı Mehmet Yalçınkaya'nın öncülüğünde yaklaşık bin kişiye istihdam sağlayacak 2 fabrikanın temel atma töreni ile Kadın, Spor ve Aktivite Merkezinin açılışı gerçekleştirildi.

16:51 "İstifa ettim, ikna ettiler" diyen AK Partili Fakıbaba'dan bomba sözler: Tehdit ediliyorum Geçen aylarda AK Parti'den istifa ettiğini ancak ikna edilerek istifasının önüne geçildiğini söyleyen AK Parti Şanlıurfa Milletvekili Ahmet Eşref Fakıbaba, "AK Parti ile doku uyuşmazlığı olanlar var. 2014'den sonra Şanlıurfa'nın kimyası değişti" dedi. Fakıbaba, açıklamalarının ardından bugün yaptığı sosyal medya paylaşımında da tehdit edildiğini söyledi.

11:43 Urfa dağlarındaki ceylanlar havadan görüntülendi Urfa dağlarındaki ceylanlar havadan görüntülendi Üretim istasyonunda sayıları giderek artıyor Popülasyonları tamamlanan ceylanlar doğaya salınıyor Doğa Koruma ve Milli Parklar Genel Müdürü İsmail Üzmez: "Tetiğe değil deklanşöre basın" "Cudi dağlarına ceylanlar bırakılmaya devam edilecek"...

22:44 Yaralı köpek için seferber oldular -Yaralı köpek için seferber oldular -Aracın çarptığı köpeği duyarlı vatandaşlar kurtardı -Olay yerine çağrılan veteriner yaralı köpeğe ilk müdahaleyi yaptı -Köpek ekipler tarafından kliniğe kaldırıldı Şanlıurfa'nın Suruç ilçesinde sürücüler yolun ortasında yaralı olarak yatan köpek için...

11:54 Yaralı köpek için seferber oldular ŞANLIURFA (İHA) – Şanlıurfa'nın Suruç ilçesinde sürücüler yolun ortasında yaralı olarak yatan köpek için seferber oldu.

11:15 Harran ve Suruç ovalarının kurutmalıkları Avrupa sofralarını süsleyecek Şanlıurfa'da faaliyete geçen tesiste aralarında yabancı uyrukluların da bulunduğu dezavantajlı kadınlar tarafından güneş enerjisiyle kurutulacak sebze ve meyveler Avrupa ülkelerine ihraç edilecek.

11:13 ŞANLIURFA - Urfa halkının türkülere konu olan "Şanlı" mücadelesinin üzerinden 101 yıl geçti Kurtuluş Savaşı döneminde halkın verdiği "Şanlı" mücadeleyle 11 Nisan 1920'de düşman işgalinden kurtarılan Urfa'da 101 yıldır bu tarih "gurur günü" olarak kutlanıyor.

14:57 Sultanahmet ve Suruç saldırılarının patlayıcılarını temin eden DEAŞ'lı terörist yakalandı 2016 yılında 10 Alman vatandaşın hayatını kaybettiği Sultanahmet ve 2015 yılında 33 kişinin hayatını kaybettiği Suruç saldırılarının patlayıcılarını temin eden ve Türkiye'ye getirilmesini sağlayan DEAŞ örgüt mensubu Azzo Halaf Süleyman El Aggal, Şanlıurfa İl Emniyet Müdürlüğü ve MİT Bölge...

09:15 Şanlıurfa Valisi Abdullah Erin Suruç ilçesini ziyaret etti Şanlıurfa Valisi Abdullah Erin, Suruç ilçesini ziyaret ederek ederek incelemelerde bulundu.

13:29 Son dakika: Şanlıurfa'da bina boşluğuna düşen köpek kurtarıldı Son dakika haber... Şanlıurfa'nın Suruç ilçesinde bina ile duvarı arısındaki boşluğa düşen köpek, itfaiye ekiplerince kurtarıldı.

16:07 Son dakika haberi | ŞANLIURFA - Cezaevindeki babanın çocuklarına tablet isteği yerine getirildi Son dakika habere göre Şanlıurfa'da cezaevinde kalan bir tutuklunun, çocuklarının uzaktan eğitimi için tablet isteği Haliliye Belediyesince yerine getirildi.

23:35 Şanlıurfa?da zincirleme kaza: 5 kişi yaralandı ŞANLIURFA'da aynı güzergah üzerinde seyir halindeki 5 aracın karıştığı zincirleme trafik kazasında 5 kişi yaralandı.