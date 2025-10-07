Gelin ve damat farklı ülkelerde nişanlandı - Son Dakika
Gelin ve damat farklı ülkelerde nişanlandı

07.10.2025 10:05
Şanlıurfa'da sıra dışı bir nişan töreni gerçekleştirildi. Gelin Suriye'de damat ise Türkiye'deyken aynı anda yapılan törenle nişanlandı. Davetliler, "Gelinin olmadığı bir yerde damatla nişan yapıyoruz. 2 kilometre ötede Suriye'de de aynı anda bir nişan töreni var. Gelin de orada damatsız nişanlanıyor. Bu durum barış sürecine bağlı olarak gelişti" dedi.

Şanlıurfa'nın Suruç ilçesinde sıra dışı bir nişan töreni yapıldı. Suriye uyruklu Abdullah Hafız, Suruç'un 2 kilometre ötesindeki Aynelarap (Kobani) kentinde yaşayan Siya Egit İsa ile nişanlandı. Gelin ve damat farklı ülkelerdeyken aynı anda düzenledikleri törenle nişanlandı.

BİR NİŞAN TÜRKİYE'DE BİR NİŞAN SURİYE'DE

Damat Abdullah Hafız, Suruç'ta ailesi ve yakınlarıyla birlikte davul zurna eşliğinde geleneksel bir nişan töreni yaptı. Gelin Siya Egit İsa ise aynı anda Suriye'nin Kobani kentinde kendi ailesiyle sade bir tören düzenledi. Nişan töreninde takı merasimi de gerçekleştirildi. Gelinin yerine sembolik olarak damat Hafız'ın yakın bir akrabası yanına oturtularak hatıra fotoğrafları çekindi.

"GELİNİN OLMADIĞI BİR YERDE DAMATLA NİŞAN YAPIYORUZ"

Nişan törenine davetli olarak katılan Deniz Bilgin, "Burada gördüğümüz sıra dışı nişan aslında ilk defa tanık olduğumuz bir durum. Gelinin olmadığı bir yerde damatla nişan yapıyoruz. Burada 2 kilometre ötede olan Suriye'de de aynı anda bir nişan töreni var ve gelin de orada damatsız nişanlanıyor. Bu durum barış sürecine bağlı olarak gelişti. Gelinin mi buraya geleceği, damadın mı orada kalacağı süreci seyrine göre belli olacak. Biz bu töreni aslında barışın akıbetine olan inançla yapıyoruz. Umarım her iki taraf da kendi topraklarında huzurlu bir şekilde aile birliğini oluştururlar" dedi.

"İNŞALLAH NİŞANLIMI TÜRKİYE'YE GETİREBİLİRSEK GÜZEL OLUR"

Damat Abdullah Hafız ise, "Şu anda Suruç'ta nişan yapıyoruz, ama nişanlım Suriye'de. İnşallah Türk vatanımıza onu getirebilirsek çok güzel olur. Onlar da orada aynı anda nişan yapıyorlar. Bu da bizim için hem duygusal hem anlamlı bir gün" ifadelerini kullandı.

"BARIŞ SÜRECİYLE BAŞLAYAN GÜZEL BİR GELİŞME"

Nişan törenine davetli olarak katılan İbrahim Halil Yağmurlu ise, "Gelinimiz şu anda burada değil, 2 kilometre ötede, sınırın diğer tarafında. Hem orada bir tören var hem burada. Bu da aslında barış süreciyle başlayan güzel bir gelişme. Ancak gönül isterdi gelinimiz de burada olsaydı. Yetkililerden ricamız, böyle durumlar için bir kolaylık tanınması. Bu tür birliktelikler iki halk arasındaki dostluğu daha da güçlendiriyor" şeklinde konuştu.

Kaynak: İHA

