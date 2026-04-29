55 yaşındaki astrolog Nuray Sayarı\'dan mucize haber: İkiz bebek bekliyor

Ünlü astrolog Nuray Sayarı, sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımla takipçilerini sevindiren bir duyuruya imza attı. 55 yaşındaki Sayarı, ikiz bebek beklediğini açıkladı.

"KÜN FE YEKÜN" DİYEREK DUYURDU

Yıllardır yaptığı astrolojik yorumlar ve iddialı çıkışlarıyla tanınan Nuray Sayarı, bu kez kendi hayatındaki büyük bir sürprizi takipçileriyle paylaştı. 55 yaşında hamile olduğunu duyuran ünlü astrolog, üstelik ikiz bebek sahibi olacağını belirterek hayranlarını hem şaşırttı hem sevindirdi. Sayarı, bu müjdeli haberi “Allah ol der ve olur” sözleriyle duyurdu.

Ünlü astrolog, "Allah'a sonsuz şükürler olsun. Allah ol der ve olur. Kün fe yekün" diyerek mutluluğunu paylaştı.

DÜĞÜNÜ VE GELİNLİĞİ ÇOK KONUŞULMUŞTU

Nuray Sayarı, 15 Ağustos 2025 tarihinde Ahmet Destan ile hayatını birleştirmişti. O dönem sade bir tören yerine görkemli bir düğünü tercih eden Sayarı'nın iddialı ve kabarık gelinliği çok konuşulmuştu.

AİLE GENİŞLİYOR

İlk evliliğinden halihazırda iki çocuğu bulunan ünlü astroloğun, Ahmet Destan ile olan birlikteliğinden gelecek olan ikizlerle birlikte çocuk sayısı dörde çıkacak.

Hamilelik sürecini büyük bir heyecanla karşılayan Sayarı'nın, sağlık durumunun iyi olduğu ve ikizlerini kucağına almak için gün saydığı öğrenildi.