Fenerbahçe, Euroleague play-off serisinde 1-0 öne geçti - Son Dakika
Fenerbahçe, Euroleague play-off serisinde 1-0 öne geçti

28.04.2026 23:04  Güncelleme: 23:30
Fenerbahçe Beko, EuroLeague play-off serisi ilk maçında Zalgiris Kaunas'ı 89-78 mağlup etti ve seride 1-0 öne geçti.

Salon: Ülker Spor ve Etkinlik

Hakemler: Carlos Peruga, Borys Ryzhyk, Thomas Bissuel

Fenerbahçe: Nicolo Melli 13, Tarık Biberovic 26, Talen Horton Tucker 15, Devon Hall 4, Khem Birch, Wade Baldwin 17, Nando de Colo 4, Bonzie Colson 8, Jantunen, Chris Silva 2, Brandon Boston Jr.

Başantrenör: Sarunas Jasikevicius

Zalgiris Kaunas: Sylvain Francisco 15, Nigel Williams-Goss 24, Azoulas Tubelis 11, Arnas Butkevicius, Moses Wright 19, Maodo Lo 1, Edgaras Ulanovas 3, Dustin Sleva 1, Dovydas Giedraitis, Laurynas Birutis 4, Ignas Brazdeikis

Başantrenör: Tomas Masiulis

1. Periyot: 22-20 (Fenerbahçe lehine)

Devre: 47-29 (Fenerbahçe lehine)

3. Periyot: 65-57 (Fenerbahçe lehine) - İSTANBUL

Kaynak: İHA

ABD İran’dan 35 kuruluş ve kişi yaptırım listesine alındı
Arif Kocabıyık, İYİ Parti’den CHP’ye geçti
Ukrayna’nın vurduğu petrol rafinerisindeki yangın devam ediyor
Günlerdir süren krizin ardından madenciler polislere çiçek verdi
Tatilde kalbi duran genç oyuncu Oktay Çubuk korkuttu
Ateşkesi hiç umursamıyorlar İsrail’den skandal Lübnan talimatı
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması önceden yazılı izin gerektirir. 28.04.2026 23:37:32.
