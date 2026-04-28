Fenerbahçe, Euroleague play-off serisinde 1-0 öne geçti

Fenerbahçe Beko, EuroLeague play-off serisi ilk maçında Zalgiris Kaunas'ı 89-78 mağlup etti ve seride 1-0 öne geçti.
Salon: Ülker Spor ve Etkinlik
Hakemler: Carlos Peruga, Borys Ryzhyk, Thomas Bissuel
Fenerbahçe: Nicolo Melli 13, Tarık Biberovic 26, Talen Horton Tucker 15, Devon Hall 4, Khem Birch, Wade Baldwin 17, Nando de Colo 4, Bonzie Colson 8, Jantunen, Chris Silva 2, Brandon Boston Jr.
Başantrenör: Sarunas Jasikevicius
Zalgiris Kaunas: Sylvain Francisco 15, Nigel Williams-Goss 24, Azoulas Tubelis 11, Arnas Butkevicius, Moses Wright 19, Maodo Lo 1, Edgaras Ulanovas 3, Dustin Sleva 1, Dovydas Giedraitis, Laurynas Birutis 4, Ignas Brazdeikis
Başantrenör: Tomas Masiulis
1. Periyot: 22-20 (Fenerbahçe lehine)
Devre: 47-29 (Fenerbahçe lehine)
3. Periyot: 65-57 (Fenerbahçe lehine) - İSTANBUL
