Şanlıurfa\'da Uyuşturucu Operasyonu: 8 Gözaltı

Şanlıurfa'nın Siverek, Hilvan, Suruç ve Viranşehir ilçelerinde düzenlenen uyuşturucu operasyonunda 8 şüpheli gözaltına alındı.

Valilikten yapılan açıklamaya göre, İl Jandarma Komutanlığı ekiplerince narkotik suçlarla mücadele kapsamında uyuşturucu ve uyarıcı madde ticareti yapan kişilerin yakalanmasına yönelik çalışma gerçekleştirildi.

Ekiplerce belirlenen adreslere ve araçlara yönelik gerçekleştirilen operasyonda, 95 gram kenevir tohumu, 24 sentetik ecza hapı, 6 gram sentetik uyuşturucu, 2 gram kubar esrar, 1 ruhsatsız tabanca, 1 kurusıkı tabanca ve 18 mermi ele geçirildi.

Operasyonda gözaltına alınan 8 şüphelinin jandarmadaki işlemleri devam ediyor.