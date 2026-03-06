Şanlıurfa\'da Silah Kaçakçılığına Operasyon

Şanlıurfa'nın Akçakale ve Suruç ilçelerinde düzenlenen silah kaçakçılığı operasyonunda 3 zanlı gözaltına alındı.

Valilikten yapılan açıklamaya göre, İl Jandarma Komutanlığı ekipleri, Cumhuriyet Başsavcılığı koordinesinde, yasa dışı ve ruhsatsız silahlanmayla mücadele kapsamında çalışma başlattı.

Belirlenen adreslere düzenlenen operasyonda, 7 ruhsatsız av tüfeği, 7 şarjör ve 28 fişek ele geçirildi.

Gözaltına alınan 3 şüphelinin işlemleri sürüyor.