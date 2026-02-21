Suruç\'ta Silah Operasyonu: 1 Gözaltı

Şanlıurfa'nın Suruç ilçesinde uzun namlulu silah ele geçirildi, 1 şüpheli gözaltına alındı.

İl Jandarma Komutanlığı tarafından "Yasa Dışı ve Ruhsatsız Silahlanmayla Mücadele" kapsamında yürütülen çalışmalar çerçevesinde, Suruç İlçe Jandarma Komutanlığı ekiplerince ilçede belirlenen bir adrese operasyon düzenlendi. Ruhsatsız silah bulundurduğu tespit edilen şüpheliye yönelik hassas burunlu köpeklerin de katılımıyla gerçekleştirilen operasyonda 1 piyade tüfeği, 2 piyade tüfeği şarjörü ve 100 mühimmat ele geçirildi.

Operasyonda yakalanan 1 şüpheli hakkında adli işlem başlatıldı. - ŞANLIURFA