Yoğun kar yağışı Suruç\'taki sanat sokağında çökmeye neden oldu

Şanlıurfa'nın Suruç ilçesinde sanat sokağının ahşap ve plastikten yapılan çatısı, yoğun kar yağışı nedeniyle çöktü.
Şanlıurfa'nın Suruç ilçesinde kent meydanında bulunan sanat sokağının ahşap ve plastikten yapılan çatısı, yoğun kar yağışının ardından biriken karın ağırlığına dayanamayarak çöktü. Gece saatlerinde meydana gelen olayda, sokakta kimsenin bulunmaması faciayı önledi.
Çökme sonrası bölge Suruç Belediyesi ekipleri tarafından güvenlik şeridiyle kapatılırken çöken alanın kaldırılması için çalışma başlatıldı. - ŞANLIURFA
