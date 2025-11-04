Şanlıurfa'nın Suruç ilçesine bağlı Hürriyet Mahallesi'nde teslimat yapan bir kargo şirketine ait araç, hareket ettiği sırada sürücünün fark edemediği Leyla Şaylı'yı altına aldı.
Durumu geç fark eden sürücü, çocuğu hemen kargo aracıyla Suruç Devlet Hastanesi'ne kaldırdı. Ancak hastanede yapılan tüm müdahalelere rağmen minik Leyla kurtarılamadı.
Kaza anı ise güvenlik kamerasına yansırken, kargo aracının sürücüsü gözaltına alındı. Kazayla ilgili soruşturma sürüyor.
Henüz 2 yaşındaydı! Korkunç hata minik Leyla'yı hayattan kopardı
