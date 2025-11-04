Henüz 2 yaşındaydı! Korkunç hata minik Leyla'yı hayattan kopardı - Son Dakika
04.11.2025 00:21
Şanlıurfa'nın Suruç ilçesinde kargo aracının altında kalan 2 yaşındaki Leyla, kaldırıldığı hastanede yapılan tüm müdahalelere rağmen kurtarılamadı. Minik Leyla'nın hayatını kaybettiği kaza anı, güvenlik kamerasına yansıdı.

Şanlıurfa'nın Suruç ilçesine bağlı Hürriyet Mahallesi'nde teslimat yapan bir kargo şirketine ait araç, hareket ettiği sırada sürücünün fark edemediği Leyla Şaylı'yı altına aldı.

KURTARILAMADI

Durumu geç fark eden sürücü, çocuğu hemen kargo aracıyla Suruç Devlet Hastanesi'ne kaldırdı. Ancak hastanede yapılan tüm müdahalelere rağmen minik Leyla kurtarılamadı.

FECİ KAZA KAMERADA

Kaza anı ise güvenlik kamerasına yansırken, kargo aracının sürücüsü gözaltına alındı. Kazayla ilgili soruşturma sürüyor.

Kaynak: İHA

