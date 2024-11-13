Sürücüler Emniyet Şeridini İşgal Etti

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İstanbul'da trafikten kaçmak isteyen uyanık sürücüleri ambulans şoförü görüntüledi.

Arnavutköy- Sultangazi yolunda trafikten kaçmak isteyen sürücüler, emniyet şeridini kullandı. Ambulansın peşine takılan sorumsuz sürücüler ambulans şoförü tarafından görüntülendi. Görüntülerde bazı sürücülerin emniyet şeridinden ilerlediği, bazılarının da ambulansın peşine takılıp yakın takip ettiği görüldü. - İSTANBUL