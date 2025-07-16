Süveyda\'da Çatışmalar Yeniden Başladı

Suriye'nin güneyindeki Süveyda kentinde dün ilan edilen ateşkesin ardından Dürzi silahlı gruplar ile hükümet güçleri arasında çatışma çıktı.

Suriye Savunma Bakanlığı Medya ve İletişim Dairesinden yapılan açıklamada, "Süveyda kentindeki ileri gelenler ve kanaat önderleri ile ateşkes üzerinde anlaşma sağlandıktan sonra silahlı gruplar kent içinde orduya ve güvenlik güçlerine yeniden saldırmaya başladı. Daha önceki açıklamalarımızda ordunun ateş açanlara karşılık vereceğini belirtmiştik. Ordu, Süveyda kentinde ateş açanlara müdahale etmeye devam ediyor. Bu kapsamda halkı korumak, halkın zarar görmesini önlemek ve kenti terk edenlerin evlerine güvenli bir şekilde dönmelerini sağlamak için angajman kurallarına uyuyoruz" ifadeleri kullanıldı. Halka evlerinde kalmaları ve kentteki yasa dışı gruplar hakkında yetkililere bilgi vermeleri istendi.

ÇATIŞMALARDA ÖLÜ SAYISI 248'E YÜKSELDİ

Suriye İnsan Hakları Gözlemevi tarafından yapılan açıklamada ise geçtiğimiz pazar günü başlayan çatışmalarda ölenlerin sayısının 248'e yükseldiği belirtildi. Dürzi gruplardan 21'i sivil 92 kişinin, Bedevi gruplardan 18 kişinin, güvenlik güçlerinden ise 138 kişinin hayatını kaybettiği aktarıldı.

İSRAİL SALDIRILARI SÜRDÜRECEK

İsrail Savunma Bakanı Israel Katz ise sabah saatlerinde yaptığı açıklamada Suriye hükümetinin "Dürzileri rahat bırakması" gerektiğini ifade etti.

Katz, "Suriye rejimi Süveyda'daki Dürzileri rahat bırakmalı ve güçlerini geri çekmelidir. Açıkça belirttiğimiz ve uyardığımız gibi İsrail, Suriye'deki Dürzileri terk etmeyecek ve kararlaştırdığımız silahsızlanma politikasını uygulayacaktır. İsrail ordusu, Suriye rejim güçleri bölgeden çekilinceye kadar saldırılarını sürdürecek ve eğer mesaj anlaşılmazsa rejime karşı tepkisini yakında artıracak" ifadelerini kullandı.

İSRAİL, GENELKURMAY BAŞKANLIĞINI VURDU

Süveyda'da çatışmalar sürerken İsrail, Suriye'nin başkenti Şam'da Genelkurmay Başkanlığı'nı vurdu. Kentte art arda patlama sesleri duyulurken İsrail ordusu saldırıya ilişkin yaptığı açıklamada, "İsrail Savunma Kuvvetleri, kısa süre önce Şam'da Suriye askeri karargâhının girişine bir drone saldırısı gerçekleştirdi. Güney Suriye'de Dürzî sivillere karşı gelişmeleri izlemeye devam ediyoruz. Siyasi otoritenin direktifleri doğrultusunda bölgeye yönelik saldırılar sürecek ve farklı senaryolara karşı hazırlıklıyız" denildi.