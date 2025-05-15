Tabureden Düşme İhbarı Korkuttu

Aydın'ın Efeler ilçesinde yüksekten düşme ihbarı üzerine ekipler harekete geçerken, gerçek olay yerine varınca ortaya çıktı. Bir kişinin yaklaşık 1 metre yükseklikteki tabureden düştüğü öğrenildi.

Olay, Efeler ilçesi Meşrutiyet Mahallesi 2073 Sokak üzerinde meydana geldi. Edinilen bilgiye göre bir kişi oturduğu yaklaşık 1 metre yükseklikteki tabureden düştü. Şahsın düştüğü yerde kalması üzerine işyerindeki vatandaşlar durumu 112 Acil Çağrı Merkezi'ne bildirdi. Yüksekten düşme ihbarı üzerine bölgeye polis ve sağlık ekipleri sevk edildi. Kısa sürede bölgeye gelen ekipler, gerçeği olay yerine gelince öğrendi. Yüksekten düştüğü ihbar edilen şahsın, tabureden düştüğü ve hafif şekilde yaralandığı öğrenilirken, yaralı şahıs ilk müdahalenin ardından ambulansla hastaneye kaldırıldı. Olayla ile ilgili inceleme başlatıldı. - AYDIN