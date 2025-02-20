Taciz Şüphelisi Tutuklandı

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Genç kızı taciz ettiği iddia edilen şahıs tutuklandı

ADIYAMAN - Adıyaman'da genç bir kıza sokak ortasında cinsel tacizde bulunduğu iddia edilen şahıs çıkarıldığı adli makamlarca tutuklandı.

Edinilen bilgilere göre, Adıyaman Kalesi yakınlarında 18 yaşındaki H.K., isimli genç kıza cinsel tacizde bulunduğu iddia edilen G.M.A.A.Z. isimli şahsı fark eden vatandaşlar ve esnaflar şahsı yakalayarak darp etmiş ve daha sonra tutarak polis ekiplerine teslim etmişti.

Polis ekiplerince gözaltına alınan şahıs, İl Emniyet Müdürlüğü'ne götürülerek burada hakkında işlem başlatılmıştı.

Emniyette işlemleri tamamlanan G.M.A.A.Z., isimli şahıs sevk edildiği Adıyaman Adliyesi'nde çıkarıldığı mahkemece tutuklanarak cezaevine gönderildi.

Konuyla ilgili soruşturma sürüyor.