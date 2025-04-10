Takla atan araçta 5 yaralı

Kazada yaralanan çocuğun şoka girdiği anlar kamerada

Takla atan araçta 5 kişi yaralandı

AFYONKARAHİSAR - Afyonkarahisar'da gurbetçileri taşıyan otomobilin takla atması sonucu yaşanan trafik kazasında ikisi çocuk 5 kişi yaralanırken, kazada yaralanan bir çocuğun şoka girerek konuşamadığı anlar ise cep telefonu kamerasına yansıdı.

Kaza, Bolvadin ilçesi Kemerkaya köyü yakınlarında meydana geldi. Edinilen bilgilere göre, Ş.K., idaresindeki BT 6453 MB yabancı plakalı araç sürücüsünün henüz belirlenemeyen bir sebepten ötürü direksiyon hakimiyetini kaybetmesi sonucu kontrolden çıktı. Savrulan araç ardından takla atıp yol kenarındaki tarlaya girdi. Kaza sonrası sürücü ile birlikte A.S.Ö. (10), Ü.O, M.M.O ve A.S.Ö. yaralandı. Yaralılara ilk müdahaleyi çevreden geçen diğer sürücüler yaparken, yaralanan çocuklardan birisinin olayın etkisi ile kısa süreliğine şoka girdiği ve konuşamadığı gözlendi. Kazanın hemen ardından vatandaşlar tarafından cep telefonu ile çekilen görüntüler kazanın şiddetini gözler önüne serdi.

Olayda yaralanan şahıslar ambulanslarla hastanelere kaldırılırken, kazanın ardından jandarma tarafından inceleme başlatıldı.