Taksi Sürücüsünden İlginç Tamir - Son Dakika
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Taksi Sürücüsünden İlginç Tamir

Taksi Sürücüsünden İlginç Tamir

Arnavutköy'de taksi sürücüsü, park halindeki araca çarptıktan sonra esnaftan malzeme topladı.

01.04.2025 09:39
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İstanbul Arnavutköy'de park halindeki araca çarpan bir taksi sürücüsü, çarptığı aracı esnaflardan topladığı parçalarla tamir çalıştı. Tamir anı kameraya yansıdı. Otomobil sahibi İlhan Çakmak, "Sürtmesi önemli değil ama kendi başına tamir etmeye çalışması beni mutlu etti. Aracımın başında 20 dakika vakit geçirmiş" dedi.

Olay, geçtiğimiz günlerde Arnavutköy İlçesi'nde gerçekleşti. İlhan Çakmak isimli bir vatandaşa ait olan park halindeki otomobile çarpan bir taksi sürücüsü aracını bir müddet ileriye park ettikten sonra çarptığı araçtaki hasara baktıktan sonra çevre esnaflardan topladığı malzemelerle otomobili tamir etti. Aracında değişiklik olduğunu fark eden araç sürücüsü, aracını park ettiği yerdeki güvenlik kameralarını inceledikten sonra kazanın gerçekleştiğini anladı. Taksi sürücüsüne ulaşan otomobil sahibi, sürücüye teşekkür etti. Aracın tamir edilişi güvenlik kamerasına yansıdı.

"20 dakika aracımın başında tamir etmiş"

Yaşanılan durumu anlatan otomobil sahibi İlhan Çakmak, "Cumartesi günü işten çıkıp eve geçtiğimde hava güzel olması nedeniyle aracımı temizlemek istedim. Araçla ilgilenirken arabada bir leke olduğunu fark ettim. Önemsemeyerek temizlemeye devam ettim ve araçta farklılık olduğunu gördüm. Aracı park ettiğim yere giderek kameraları incelediğimde önce sinirlendim daha sonra gülmeye başladım. Kendisi aracıma çarpmış daha sonra bez alarak silmeye çalışmış ve sonrasında aracı tamir etmiş. Sürtmesi önemli değil ama kendi başına tamir etmeye çalışması beni mutlu etti. Aracımın başında 20 dakika vakit geçirmiş ben ne olduğunu anlamadım daha sonra fark ettim olayı. Birinin çarpıp kaçtığını fark ettim ilk başta ama öyle bir durum olmamış" dedi. - İSTANBUL

Kaynak: İHA

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