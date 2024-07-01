Taksim'de Yavru Serçe Kurtarıldı - Son Dakika
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Taksim'de Yavru Serçe Kurtarıldı

Taksim\'de Yavru Serçe Kurtarıldı

Taksim Meydanı'ndaki çeşme üzerindeki kuş evinde yaşayan bir yavru serçe yere düştü. Polis ve itfaiye ekipleri tarafından güvenli bir alana taşınan serçe, annesi tarafından beslendi. Yavru serçenin kurtarılma anları duygusal görüntülere sahne oldu.

01.07.2024 09:31
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Taksim'de yavru serçe çeşme üzerinde yer alan kuş evindeki yuvasından yere düştü. Polis ekipleri serçeyi güvenli bir alana alırken, itfaiye de yuvasına geri bıraktı. Anne serçenin yerdeki yavrusunu beslemeye çalıştığı anlar duygusal görüntülere sahne oldu.

Taksim Meydanı'ndaki çeşme üzerinde yer alan kuş evinde yaşayan bir yavru serçe yuvadan aşağıya düştü. Yerden kalkamayan ve çaresizce çırpınan yavru serçenin başından annesi bir an olsun ayrılmadı. Yavrusu için su ve yemek arayan anne serçe daha sonra yerdeki yavrusunu kendi ağzıyla beslemeye başladı. Anne serçe ve yavrusunun görüntüsü duygusal anlara sahne oldu. Yavrunun çırpınışlarına kayıtsız kalamayan polis memurları yuvaya erişemeyince bir karton yardımıyla yavruyu bulunduğu yerden daha güvenli bir yere taşıdı. İhbar üzerine olay yerine gelen itfaiye ekipleri yavru serçeyi yuvasına bıraktı. Polis ve itfaiye ekiplerinin seferberliği ile yavru serçe kurtarıldı. - İSTANBUL

Kaynak: İHA

İtfaiye, Taksim, 3.Sayfa, Yaşam, Güncel, Son Dakika

Son Dakika 3.Sayfa Taksim'de Yavru Serçe Kurtarıldı - Son Dakika

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