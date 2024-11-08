Yüksel Güran\'ın kız kardeşi salondan çıkarken ablasına böyle bağırdı: Allah büyüktür

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Eşinin arkasında duran Narin\'in babası, kardeşiyle ilgili soruyu ise böyle geçiştirdi

Diyarbakır, Bağlar ilçesine bağlı kırsal Tavşantepe Mahallesi'nde 21 Ağustos günü kaybolmasının ardından, 19 gün sonra 8 Eylül'de Eğertutmaz Deresi'nde cesedi bulunan 8 yaşındaki Narin Güran cinayetine ilişkin Diyarbakır Cumhuriyet Başsavcılığı'nca başlatılan soruşturma kapsamında açılan davanın duruşması ikinci gününde tanıkların ifadelerinin alınmasıyla sürüyor.

Diyarbakır 8. Ağır Ceza Mahkemesi'nde görülen duruşmada, Narin Güran cinayeti soruşturmasında anne Yüksel Güran'ın kız kardeşi Yasemin Gül, tanık sıfatıyla ifade verdi. Gül, ifadesine Narin'in kaybolduğu gün evde olduğunu ve saat 21.00 gibi köye giderek aramalara katıldığını anlatarak başladı.

Yasemin Gül'ün tanık olarak verdiği ifadede diyaloglar şu şekilde gerçekleşti:

Yasemin Gül: Narin kaybolduğu gün evdeydim, saat 21 gibi aradı. Köye geldik, aramalara katıldık.

Başkan: Yüksel, "Narin'in bir mezarı olsun," dedi mi?

Yasemin Gül: Öyle değil, Tülin öldüğü için öyle dedi. Öldüyse onunla bari bir mezarı olsun, dedi.

Hakim: Enes'te morluk var mıydı?

Yasemin Gül: Vardı, hafif bir morluk vardı.

Hakim: Olay günü mü?

Yasemin Gül: Hatırlamıyorum.

Hakim: Kadınların kavgası neydi?

Yasemin Gül: Narin bulununca eşim ile köye gittim. Ablam üzüntülüydü, "Allah kimseye yaşatmasın," dedi. Maşallah geldi, tepki gösterdi, "Allah belanızı versin," diye. Ben de dedim ki, "Bizi mi suçluyorsun?" Sonra Kürtçe "Allah belanı versin, gözüm çıksın, boynun devrilsin," dedi ama kime söylediğini bilmiyorum. Kadınların hepsine dönerek söyledi.

Diyarbakır Baro avukatı: Böyle bir olay varsa, öldürüldüyse, bunu köyün dışından birinin yapması imkansız.

Yasemin Gül: Köyde çocuk mu kaybolur, öldürülür dedin. Ablamın gönül ilişkisi olsa benim haberim olur.

Mahkeme başkanı evde çocukları beklediği için Yasemin Gül'ün evine gitmesine izin verdi. O sırada Yasemin Gül ablasına seslenerek selam verdi ve "Allah büyüktür, Yüksel, hiçbir zaman Allahtan umudunu kesme" dedi.

TÜRKİYE'NİN TAKİP ETTİĞİ DAVADA 2. GÜN

Narin Güran'ın öldürülmesiyle ilgili haklarında ağırlaştırılmış müebbet hapis cezası istenen dört sanığın yargılandığı dava dün başladı. Diyarbakır 8. Ağır Ceza Mahkemesi'nde yapılan ilk duruşmada Narin Güran'ın annesi, abisi ve itirafçı sanık Nevzat Bahtiyar ve amca Salim Güran ilk kez hakim karşısına çıktı.

Narin Güran davasının 2. gününde tutuklu sanıklar, Diyarbakır Ceza İnfaz Kurumları Kampüsü'nden cezaevi nakil araçlarıyla geniş güvenlik önlemi alınarak Diyarbakır Adliyesi'ne getirildi. Duruşmaya katılanlar, adliye önü ve içerisinde 2 ayrı noktada yapılan aramadan sonra duruşma salonuna alındı.

Tutuklu sanıklar amca Salim, anne Yüksel ve ağabey Enes Güran ile Narin'in cansız bedenini Eğertutmaz Deresi'ne sakladığını soruşturma aşamasında itiraf eden Nevzat Bahtiyar ve avukatları duruşmada hazır bulundu. 26 tanığın bulunduğu duruşma kamerayla kayıt altına alınıyor.

"GİZLİ TANIK BİLGİSİ YOK"

Diyarbakır'da Narin Güran cinayetine ilişkin dün başlayan ilk duruşma, bugün de devam etti. Duruşma, verilen 2 saatlik aranın ardından 16.00'da kaldığı yerden devam etti. Mahkeme Başkanı Ramazan Dündar, sosyal medyada ve bazı haber sitelerinde yayınlanan 'Gizli tanık' iddialarıyla ilgili, 'Bana gelen bir bilgi yok. Mahkememizde öyle bir şey yok' dedi.

R.A., TANIKLIKTAN VAZGEÇTİ

Duruşmada, Salim Güran'ın yanındaki işçisi R.A., dinlenmek istendi. R.A., tanıklık yapmayacağını söyledi. Mahkeme Başkanı Ramazan Dündar, "Tanık R.A. hakkında benzer iddialardan dolayı söz konusu dosyada tutukludur. CMK 48'inci maddeye göre, tanıklıktan vazgeçtiğini bildirir. Biz de CMK 48'inci maddeye göre, onun tanıklıktan vazgeçtiğini kabul ettik" dedi.

TUTUKLU TANIK HEDİYE GÜRAN: KİMSEDEN ŞÜPHELİ BİR HAREKET GÖRMEDİM

Duruşmada, tutuklu tanık Hediye Güran'ın ifade işlemleri başladı. İfadesinde olay gününü anlatan Hediye Güran, "Sabah geldim, kapıyı E. açtı. Kıyafetleri bırakıp gittim. Kimseyi görmedim. İkinci kez 15.40 gibi geldim. Kapıyı kim açtı hatırlamıyorum. Patika yolundan geldim. Herhangi bir şey görmedim. Evden içeri girdiğimde, Enes içeride uyuyordu. İki aydır evde yoktu. Bir süre sonra uyandı. 'Hoş geldin' dedim. Ben Yüksellerin evinden giderken, Enes geliyordu. İlk gittiğimde Muhammed evdeydi. Evde sohbet ettik Yüksel ile. 15.00 gibi eve geldim. Orada uzun süre oturdum. Ben oradayken Salim gelmedi eve. Ben oradayken Enes'i biri aradı. Ne konuştuğunu bilmiyorum. Ben Enes'in dışarı çıktığını görmedim. Narin'in kaybolmasından dolayı kimseden şüpheli bir hareket görmedim" dedi.