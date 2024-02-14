Taraklı'da bir binada çıkan yangın söndürüldü - Son Dakika
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Taraklı'da bir binada çıkan yangın söndürüldü

Taraklı\'da bir binada çıkan yangın söndürüldü

Sakarya'nın Taraklı ilçesinde bulunan bir binanın 3. katında çıkan yangın, itfaiye ekipleri tarafından söndürüldü. Polis ekipleri binayı tahliye ederken, yangının çıkış sebebi araştırılıyor.

14.02.2024 16:55
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Sakarya'nın Taraklı ilçesinde bir binanın 3. katında çıkan yangın itfaiye ekiplerince söndürüldü. Bina polis ekipleri tarafından tahliye edildi.

Yangın, Yenidoğan Mahallesi'nde meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, 3 katlı binanın son katında Ö.Ç.'ye ait dairede henüz bilinmeyen bir sebeple yangın çıktı. İhbar üzerine bölgeye itfaiye ve polis ekipleri sevk edildi. Olay yerine gelen itfaiye ekiplerince yangın kontrol altına alınarak söndürülürken, polis ekipleri binayı tahliye etti. Dairenin kullanılamaz hale geldiği yangına ilişkin inceleme başlatıldı. - SAKARYA

Kaynak: İHA

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