MSB'den skandal haritaya tepki - Son Dakika
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MSB'den skandal haritaya tepki

MSB\'den skandal haritaya tepki
05.06.2025 12:14
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Milli Savunma Bakanlığı, Yunan Genelkurmay Başkanı Dimitrios Hupis'in Fener Rum Patriği Bartholomeos'a hediye ettiği, İstanbul ve Trakya'yı Yunan toprakları gibi gösteren Helen haritasına sert tepki gösterdi. Yapılan açıklamada "Geçmişin mesaj vermek için araçsallaştırılması nostaljik bir avuntudan ibarettir" ifadeleri yer aldı.

İstanbul'un fethinin 572. yıl dönümünde, Yunanistan Genelkurmay Başkanı Dimitrios Hupis, Fener Rum Patriği Bartholomeos'a İstanbul ve Trakya'yı Yunan toprakları gibi gösteren Helen haritası hediye etmişti.

Harita, Yunanistan Genelkurmay Başkanlığı'nın resmi internet sitesinden ve sosyal medya hesaplarından açıkça paylaşılmıştı. Yunanistan Genelkurmay Başkanı Hupis'in hediye ettiği skandal haritaya Milli Savunma Bakanlığı'ndan tepki gecikmedi. MSB kaynakları yaptıkları açıklamada "Geçmişin mesaj vermek için araçsallaştırılması nostaljik bir avuntudan ibarettir. İki ülkenin liderleri tarafından ortaya konan yapıcı yaklaşımları sekteye uğratmaya, Türk ve Yunan halkları arasına fitne sokmak suretiyle siyasi kariyer yapmaya çalışanları nostaljik avuntulardan vazgeçerek gerçekleri görmeye, anlamaya ve kabul etmeye davet ediyoruz" ifadeleri yer aldı.

MİLLİ SAVUNMA BAKANLIĞI AÇIKLAMASINDA DİKKAT ÇEKEN DETAYLAR

Milli Savunma Bakanlığı'nın haftalık bilgilendirme toplantısına ilişkin açıklamada dikkat çeken ifadeler yer aldı. Türk Silahlı Kuvvetlerinin devam eden operasyon, arama-tarama ve sınır güvenliği faaliyetlerinin devam ettiğini belirten Tuğamiral Aktürk, "Son bir hafta içerisinde, Irak'ın kuzeyindeki barınma alanlarından kaçan 4 PKK'lı terörist daha teslim olmuş, sınırlarımızdan yasa dışı yollarla geçmeye çalışan 1'i terör örgütü mensubu olmak üzere 112 şahıs yakalanmış, 1 Ocak'tan bugüne kadar yasa dışı yollarla geçmeye çalışırken yakalananların sayısı 2 bin 447'ye, son bir haftada engellenen bin 192 şahıs ile birlikte bu yıl içerisinde engellenen kişi sayısı da 36 bin 3'e ulaşmıştır. Suriye Harekât Alanlarında ise 8 Ocak'tan bu yana sürdürülen 'tünel imha' faaliyetleri kapsamında bugüne kadar Tel Rıfat bölgesinde 146, Menbic bölgesinde ise 124 kilometre uzunluğundaki tüneller imha edilmiştir" ifadelerini kullandı.

Türk Silahlı Kuvvetlerinin, uluslararası platformlarda üstlendiği sorumluluklar ile ikili ilişkiler çerçevesinde bölgesel ve küresel güvenlik, barış ve istikrara önemli katkılar sunmaya devam ettiğini dile getiren Aktürk, Milli Savunma Bakanı Yaşar Güler'in Belçika'ya NATO Savunma Bakanları Toplantısı gittiğini anımsatarak "4 Haziran'da, NATO Savunma Bakanları Toplantısı için gittiği Brüksel/Belçika'da NATO Karargâhında görev yapan Daimî Temsilciliğimiz ile Türk Askerî Temsil Heyeti Başkanlığımızı ziyaret eden Sayın bakanımız, aynı gün 50'ye yakın ülke temsilcisinin iştirak ettiği Ukrayna Savunma Temas Grubu Toplantısına katılarak Ukrayna'da ateşkes ve barışın tesisi için çalışmaya hazır olduğumuzu muhataplara ifade etmiş, NATO Savunma Bakanları ile birlikte 'Elektromanyetik Harp Koalisyonu Niyet Mektubu'nu imzalamıştır. Bugün (5 Haziran) 'NATO Savunma Bakanları Toplantısı'na iştirak eden Sayın Bakanımız tarafından; İttifak'ın en büyük ikinci ordusuna sahip bir ülke olarak NATO'nun caydırıcılık ve savunma duruşu ile komuta ve kuvvet yapısına sağladığımız destek, barış ve istikrarın caydırıcı yetenekler geliştirilmesi ile korunabileceği, bunun için de Müttefikler arasındaki ihraç kısıtlamaları ve diğer engellerin kaldırılmasının önem arz ettiği, PKK/KCK terör örgütünün, kendini feshetme ve silah bırakma kararının önemli bir gelişme olduğu, sürecin sabote edilmesine ve uzatılmasına müsaade etmeyeceğimiz özellikle vurgulanmaktadır" diye konuştu.

"İSRAİL GAZZE'YE İNSANİ YARDIM ULAŞMASINA ENGEL OLUYOR"

İsrail hükümetinin hukuksuz saldırılarını yoğunlaştırmaya ve işgallerini genişletmeye devam ettiğini aktaran Aktürk, Suriye ve Lübnan'a yönelik saldırılarıyla bölgenin istikrar ve huzuruna zarar veren İsrail, Gazze'ye insani yardımın ulaşmasını da engellemeyi sürdürdüğünü kaydetti. Yerli ve millî savunma sanayinin ürettiği silah ve sistemleri ile Türk Silahlı Kuvvetlerinin etkinlik ve caydırıcılığının artırılmasına yönelik faaliyetlere devam ettiğine işaret eden Aktürk, "Kara Kuvvetleri Komutanlığımızca muhtelif miktarda, 35 mm Modernize Çekili Top, Ateş İdare Cihazı, Zırhlı Tanksavar Aracı (UMTAS CİRİT/Paletli) ile TRLG-230 Lazer Güdümlü Füze, muayene ve kabul faaliyetleri tamamlanarak envantere alınmıştır.

Milli Savunma Bakanlığı kaynakları, Ukrayna'nın Rusya'ya yönelik gerçekleştirdiği dron saldırısı sonrasında Türkiye'nin de dron saldırılarına yönelik hazırlık durumuna ilişkin şunları söyledi; "Sürekli değişen muharebe sahasında ülkeler teknolojinin gelişimiyle birlikte yeni teknik ve taktikler geliştirmektedir. Türk Silahlı Kuvvetlerimiz, Rusya ve Ukrayna savaşı ile birlikte harbin doğasında meydana gelen değişim ve dönüşümleri yakından takip etmekte, alınan dersler kapsamında yerli ve milli yüksek teknoloji ürünü insanlı ve insansız silah sistemleri ile savunma altyapısını güçlendirmeye devam etmektedir." Türkiye'nin Somali'ye Atak ve Genel Maksat Helikopteri teslim ettiğine dair haberlerle ilgili MSB kaynakları şu ifadelere yer verdi; "İki ülke arasında yürürlükteki Anlaşmalar kapsamında Somali Federal Cumhuriyeti'nde güvenlik ve istikrarın sağlanmasına yönelik olarak eğitim, yardım ve danışmanlık faaliyetlerimiz sürdürülmektedir. Bu kapsamda; özellikle ortak ekonomik faaliyetlere yönelik gerçekleşebilecek terörist faaliyetleri önlemek ve bu maksatla bölgede bulunan birlik ve unsurlarımızın öz güvenliğini sağlamak maksadıyla aldığımız standart tedbirlerdir."

"GERÇEKLERİ GÖRMEYE VE ANLAMAYA DAVET EDİYORUZ"

MSB kaynakları, Yunan Genelkurmay Başkanının Fener Rum Kilisesi Patriğine verdiği tepki çeken harita ile ilgili sorular üzerine şunları belirtti; "Geçmişin mesaj vermek için araçsallaştırılması nostaljik bir avuntudan ibarettir. İki ülkenin liderleri tarafından ortaya konan yapıcı yaklaşımları sekteye uğratmaya, Türk ve Yunan halkları arasına fitne sokmak suretiyle siyasi kariyer yapmaya çalışanları nostaljik avuntulardan vazgeçerek gerçekleri görmeye, anlamaya ve kabul etmeye davet ediyoruz."

Kaynak: İHA

Milli Savunma Bakanlığı, Uluslararası İlişkiler, Bartholomeos, Dış Politika, Politika, İstanbul, 3-sayfa, Son Dakika

Son Dakika 3.Sayfa MSB'den skandal haritaya tepki - Son Dakika

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    Yorumlar (2)

  • YUSUF YUSUF:
    Hadi cikin aciklayin neden kimse yazmamis nerde cakma milliyetciler nerde akkoyunlar vatan topragina el atmis asam. Hadi ses 9 7 Yanıtla
  • Fevzi Dereli:
    Ekümeni kovup kapattınız mı patrikhaneyi özür dileyene kadar?yok.o zaman tepkiniz fossssssss 13 3 Yanıtla
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