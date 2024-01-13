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Tarihi cami alevlere teslim oldu

Rize'nin Pazar ilçesine bağlı Akmescit köyünde bulunan ve restorasyonu henüz yeni tamamlanan tarihi Aranaş Camii yangın sonrası kullanılamaz hale geldi. Yangın gece saatlerinde başladı ve caminin iç mekanının büyük bir kısmı ahşap olduğu için alevler hızla yayıldı. 1885 yılında inşa edilen ve restorasyon çalışmaları bir süre önce tamamlanan cami, yangın sonrası kullanılamaz hale geldi.

Tarihi cami alevlere teslim oldu
13.01.2024 - 17:07,
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Tarihi cami alevlere teslim oldu

Yanan cami kullanılmaz hale geldi

RİZE - Rize'nin Pazar ilçesine bağlı Akmescit köyünde bulunan ve restorasyonu henüz yeni tamamlanan tarihi Aranaş Camii yangın sonrası kullanılamaz hale geldi.

Edinilen bilgiye göre, yangın gece saatlerinde başladı. Yıldırım düşmesi sonucu başladığı düşünülen yangında caminin iç mekanının büyük bir kısmı ahşap olması nedeniyle alevler hızla büyüdü. 1885 yılında inşa edildiği bilinen ve restorasyon çalışmaları bir süre önce tamamlanan cami, yangın sonrası kullanılmaz hale geldi.

Kaynak: İHA
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Akmescit, Rize, Cami, 3.Sayfa, Yaşam, Güncel, Son Dakika

Son Dakika 3.Sayfa Tarihi cami alevlere teslim oldu - Son Dakika


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