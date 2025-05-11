Tarsus\'ta Kamyonet Köprüye Sıkıştı

Mersin'in Tarsus ilçesinde kamyonet, sulama kanalı köprüsü altında sıkıştı.

Alınan bilgiye göre, sürücüsü ve plakası öğrenilemeyen kamyonet Kırkalsırtı ile Akşesettin mahallerinin kesişim noktasında bulunan 3.50 mete yüksekliğindeki köprünün altından geçemeyerek sıkıştı. Kamyonetin başka bir araçla çekilmesinin ardından trafik normale döndü. - MERSİN