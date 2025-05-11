Mersin'in Tarsus ilçesinde kamyonet, sulama kanalı köprüsü altında sıkıştı.
Alınan bilgiye göre, sürücüsü ve plakası öğrenilemeyen kamyonet Kırkalsırtı ile Akşesettin mahallerinin kesişim noktasında bulunan 3.50 mete yüksekliğindeki köprünün altından geçemeyerek sıkıştı. Kamyonetin başka bir araçla çekilmesinin ardından trafik normale döndü. - MERSİN
Son Dakika › 3.Sayfa › Tarsus'ta Kamyonet Köprüye Sıkıştı - Son Dakika
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