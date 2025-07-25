Tarsus\'ta Trafik Kazası: 2 Yaralı

Mersin'in Tarsus ilçesinde bir otomobil traktörün römorkuna arkadan çarptı. Kazada 2 kişi yaralandı.

Alınan bilgiye göre, Tozkoparan Zahit Mahallesi Kasım Gülek Bulvarı Adliye Sarayı önünde R.M.B. yönetimindeki 33 PZ 390 plakalı otomobil, aynı yönde seyreden R.D. idaresindeki traktörün römorkuna arkadan çarptı. Çarpmanın şiddetiyle camları kırılan otomobilde sürücü R.M.B. ile M.U. yaralandı. Yaralılar ambulansla hastaneye kaldırılırken, kaza ile ilgili soruşturma başlatıldı. - MERSİN