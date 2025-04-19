Tartışma Cinayetle Sonuçlandı

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Fatih'te oyuncu Sevil Akdağ, arkadaşı Elif Kırav'ı bıçaklayarak öldürdü, gözaltına alındı.

19.04.2025 14:40
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Fatih'te arkadaş tartışması cinayetle bitti: Oyuncu Sevil Akdağ, arkadaşı Elif Kırav'ı öldürdü

İSTANBUL - İstanbul Fatih'te yaşayan oyuncu Sevil Akdağ, tartıştığı arkadaşı Elif Kırav'ı evinde bıçakla öldürdü. Daha sonra evden ayrılan oyuncu Akdağ polis ekipleri tarafından kısa sürede yakalanarak gözaltın alınırken, oyuncunun olay sonrası sokakta yürüdüğü anlara ilişkin görüntüsü ortaya çıktı.

Olay, dün 13.00'da Fatih İskenderpaşa Mahallesinde meydana geldi. Edinilen bilgiye göre Elif Kırav ve ve arkadaşı Oyuncu Sevil Akdağ, Kırav'ın evinde tartışmaya başladı. Tartışmanın büyümesi üzerine 32 yaşındaki oyuncu Sevil Akdağ, arkadaşı 29 yaşındaki Elif Kırav'ı bıçaklayarak önce öldürdü daha sonra bileklerini kestiği iddia edildi. Oyuncu Akdağ ise daha sonra evden kaçarak uzaklaştı. Genç kadının çığlık seslerini duyan komşuları, durumu polis ve sağlık ekiplerine haber verdi. İhbar üzerine olay yerine gelen ekipler bölgede geniş çaplı inceleme başlattı.

Ekipler, çevredeki güvenlik kameralarını inceleyerek kaçan Sevil Akdağ'ı kısa sürede yakalayarak gözaltına alındı.

Olay sonrası evden ayrılan oyuncu Sevil Akdağ'ın sokakta yürüdüğü anlara ilişkin görüntüleri ortaya çıktı. Görüntülerde Akdağ'ın sokakta hızlı bir şekilde yürüdüğü görüldü.

"Annesinin sesini duyduk"

Öldürülen genç kadının annesinin seslerini duyan komşu Kevser Yenihayat, "Benim komşumdu kendisini çocukluğundan beri tanıyorum. Annesinin sesini duyduk. Kadın torunlarıyla kızının yanına gelmişti. Kızını yerde yatarken görmüş. Ondan sonrada polisler geldi. Annesinin sesini duyduğumuzda yukarı çıktık. Hiçbir yere giremedik, polisler içeri sokmadı. Kız bıçaklanmış. Annesini dışarı aldılar. Annesini kendinde değildi hastaneye kaldırdılar. Burada annesi ve babasıyla yaşıyordu" şeklinde konuştu.

Gözaltına alınan oyuncu Sevil Akdağ'ın emniyetteki işlemleri tamamlanmasının ardından adliyeye sevk edildi.

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Kaynak: İHA

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Son Dakika 3.Sayfa Tartışma Cinayetle Sonuçlandı - Son Dakika

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