Tartışma Sonrası Doktorun Ölümü

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Esenyurt'ta E-5'te eşi ile tartıştıktan sonra aracını kenara çekerek aşağı inerek arabanın çarptığı genç çocuk doktoru hayatını kaybetti.

Olay, geçtiğimiz cumartesi günü Esenyurt E-5 Cumhuriyet Metrobüs Durağı mevkiinde yaşanmıştı. Eşi ve çocuklarıyla Edirne istikametine seyreden doktor Asilhan Kılınçlı yaşanan tartışma nedeniyle sinirlenerek aracını sağa çekip, otomobilden inmişti. Sakinleştikten sonra arabaya yürüdüğü sırada arkadan gelen aracın çarpmasıyla ağır yaralanmıştı. Hastaneye kaldırılarak tedavi altına alınan çocuk doktoru Kılınçlı, yapılan tüm müdahalelere rağmen kurtarılamayarak, bugün hayatını kaybetti. - İSTANBUL