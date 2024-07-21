Tartıştığı oğlunu av tüfeğiyle vurarak öldüren baba gözaltına alındı - Son Dakika
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Tartıştığı oğlunu av tüfeğiyle vurarak öldüren baba gözaltına alındı

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Eskişehir'de bir baba, tartışma yaşadığı oğlunu av tüfeği ile vurarak öldürdü. Baba gözaltına alınırken, oğlunun cenazesi morga kaldırıldı. Olay, Mihalıççık İlçesi Ömerköy Mahallesi'nde meydana geldi. Edinilen bilgilere göre, D.A. ile oğlu Hüseyin A. arasında henüz belirlenemeyen bir nedenle tartışma çıktı. Çıkan tartışmanın büyüyerek kavgaya dönüşmesi sonucunda baba D.A. oğlu Hüseyin A.'ya av tüfeği ile ateş etti. İhbar üzerine olay yerine jandarma ve sağlık ekipleri sevk edildi. Sağlık ekipleri, yaptıkları ilk incelemede av tüfeği ile vurulan Hüseyin A.'nın olay yerinde hayatını kaybettiğini tespit etti. Oğlunu öldüren baba D.A. jandarma ekiplerince gözaltına alınırken, Hüseyin A.'nın cansız bedeni Mihalıççık İlçe Devlet Hastanesi morguna kaldırıldı.

21.07.2024 17:12
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Tartıştığı oğlunu av tüfeğiyle vurarak öldüren baba gözaltına alındı

ESKİŞEHİR - Eskişehir'de bir baba, tartışma yaşadığı oğlunu av tüfeği ile vurarak öldürdü. Baba gözaltına alınırken, oğlunun cenazesi morga kaldırıldı.

Olay, Mihalıççık İlçesi Ömerköy Mahallesi'nde meydana geldi. Edinilen bilgilere göre, D.A. ile oğlu Hüseyin A. arasında henüz belirlenemeyen bir nedenle tartışma çıktı. Çıkan tartışmanın büyüyerek kavgaya dönüşmesi sonucunda baba D.A. oğlu Hüseyin A.'ya av tüfeği ile ateş etti.

İhbar üzerine olay yerine jandarma ve sağlık ekipleri sevk edildi. Sağlık ekipleri, yaptıkları ilk incelemede av tüfeği ile vurulan Hüseyin A.'nın olay yerinde hayatını kaybettiğini tespit etti.

Oğlunu öldüren baba D.A. jandarma ekiplerince gözaltına alınırken, Hüseyin A.'nın cansız bedeni Mihalıççık İlçe Devlet Hastanesi morguna kaldırıldı.

Kaynak: İHA

Devlet Hastanesi, Mihalıççık, Eskişehir, Jandarma, Ömerköy, Baba, Olaylar, Hukuk, 3.Sayfa, Güncel, Son Dakika

Son Dakika 3.Sayfa Tartıştığı oğlunu av tüfeğiyle vurarak öldüren baba gözaltına alındı - Son Dakika

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