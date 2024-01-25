Tasmalı köpeğin dehşet saçtığı anlar kamerada: 2'si çocuk 4 kişiyi yaraladı

SİVAS - Sivas'ta tasmalı bir köpek sokakta bulunan vatandaşlara saldırdı, 2'si çocuk 4 kişi yaralandı.

Edinilen bilgiye göre olay Huzur Mahallesi 23. Sokakta meydana geldi. İddiaya göre Belçika Kurdu cinsi tasmalı bir köpek sokakta bulunan vatandaşlara saldırdı. İlk önce evlerinin önünde oynayan iki çocuğa saldırarak yaralayan köpek, çocukları kurtarmak isteyen iki yetişkini de yaraladı. İhbar üzerine olay yerine giden Sivas Belediyesi Veteriner İşleri Müdürlüğü ekipleri köpeği yakalayarak barınağa götürdü. Yaralı dört kişi ambulanslarla Numune Hastanesine kaldırıldı. Yaralı kız çocukları Aysima Bektaş (7), İkra Bektaş(3), anneleri Nesrin Bektaş ve İsa Demir'in hayati tehlikelerinin bulunmadığı belirtildi.

Güvenlik kamerasına yansıdı

Köpeğin üzerinde tasma bulunması sahipli olduğu ve sahibinin elinden kaçtığı ihtimalini doğurdu. Köpeğin sahibinin bulunması için varsa üzerindeki çipten yola çıkılarak araştırma yapılacağı açıklandı. Tasmalı köpeğin dehşet saçtığı anlar bir iş yerinin güvenlik kamerasına yansıdı. Görüntülerde köpeğin çocuklara saldırı anları, çocuklarını kurtarmak isteyen annelerine ve daha sonra köpeği müdahale etmek isteyen 4. Kişiye saldırması anbean yer aldı.

Misafirliğe gidiyorlardı

Köpek saldırısında yaralanan Aysima Bektaş isimli kız çocuğu korktuğunu belirtip, annesi ve kardeşi ile misafirliği giderken köpeğin bir anda kendilerine saldırdığını söyledi. Anne ve çocuklarını kurtarmak isterken yaralanan İsa Demir ise çığlıklar üzerine balkona çıktığında köpeğin çocuğun kolundan ısırmış halde sallarken gördüğünü belirtip kemeri ile müdahale etmek istediğini ancak köpeğin kendisine de saldırdığını söyledi. Demir hayat kurtarmak için kemeriyle köpeğe vurmak zorunda kaldığını, vururken vicdanının sızladığını söyledi. Demir köpeğin sahibinden şikayetçi olacaklarını da ekledi.

Öte yandan olayla ilgili inceleme başlatıldı.