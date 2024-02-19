Tatvan'da araç çukura düştü: 3 yaralı - Son Dakika
Üye Girişi
3.Sayfa

Tatvan'da araç çukura düştü: 3 yaralı

Tatvan\'da araç çukura düştü: 3 yaralı

Bitlis'in Tatvan ilçesinde alt zemin çukuruna düşen bir araçta bulunan 3 kişi yaralandı. Kazada, yapımı devam eden çukura düşen Audi marka araçtaki vatandaşlar, sağlık ve arama kurtarma ekipleri tarafından kurtarıldı. Yaralılar hastaneye sevk edilirken, durumlarının iyi olduğu belirtildi. Olayla ilgili soruşturma başlatıldı.

19.02.2024 23:08
Abone ol
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

Tatvan'da araç çukura düştü: 3 yaralı

BİTLİS - Bitlis'in Tatvan ilçesinde alt zemin çukuruna düşen araçtaki 3 kişi yaralandı.

Alınan bilgilere göre kaza, dün akşam saatlerinde Doğumevi Kavşağı mevkiinde meydana geldi. Sürücüsünün ismi öğrenilemeyen 34 GLS 48 plakalı Audi marka araç, yapımı devam eden alt zemin çukuruna düştü. Kazanın haber verilmesiyle olay yerine sevk edilen sağlık ve arama kurtarma ekipleri, araçtaki 3 vatandaşı sıkıştıkları yerden yaralı olarak çıkardı. Yaralılar en yakın hastaneye sevk edilirken, durumlarının iyi olduğu öğrenildi. Olayla ilgili soruşturma başlatıldı.

Kaynak: İHA

Tatvan, Bitlis, Trafik Kazaları, 3.Sayfa, Otomobil, Güncel, Son Dakika

Son Dakika 3.Sayfa Tatvan'da araç çukura düştü: 3 yaralı - Son Dakika

Sizin düşünceleriniz neler ?


Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda |  Reklam |  İletişim |  Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması önceden yazılı izin gerektirir. 20.02.2024 03:49:52. #1.13#
SON DAKİKA: Tatvan'da araç çukura düştü: 3 yaralı - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Ziyaretçi Aydınlatma Metni] - [Hata Bildir]
Haberler.com IOS Haberler.com Android Haberler.com Huawei
Advertisement