Tatvan\'da Piknik Yangını: 45 Dönüm Küle Döndü

Bitlis'in Tatvan ilçesinde piknikçilerin yaktığı ateş nedeniyle iki ayrı alanda çıkan yangında yaklaşık 45 dönümlük alan küle döndü.

Alınan bilgilere göre, Tatvan ilçesinde Ahlat ilçesi yolu üzerinde bulunan ve halk tarafından piknik ve yüzme alanı olarak kullanılan Çöplük mevkii ve Van yolu üzerinde bulunan ilçeye bağlı Yelkenli köyünde piknikçilerin yaktığı mangal ateşleri örtü yangınına neden oldu. Her iki alanda eş zamanlı başlayan yangın nedeniyle yaklaşık 45 dönümlük alan küle döndü. Rüzgarın da etkisiyle alevler hızla etrafa yayılırken, çevredekilerin ihbarı üzerine olay yerine gelen itfaiye ekipleri uzun süre yangını kontrol altına almaya çalıştı. Kontrol altına alınan örtü yangını yaklaşık 45 dönümlük alanın küle dönmesine neden oldu.

Yetkililer, özellikle yaz aylarında artan yangınların piknikçiler tarafından gelişigüzel yakılan mangal ateşlerinin söndürülmemesinden kaynaklı olduğuna dikkat çekerek, bu konuda daha dikkatli davranılmasını istedi. - BİTLİS