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Tavşanlı'da Ani Trafik Denetimi

Tavşanlı\'da Ani Trafik Denetimi

Tavşanlı'da yapılan ani denetimlerde, sürücülerin belgeleri ve motosikletçilerin kaskları kontrol edildi.

03.05.2025 12:41
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Kütahya'nın Tavşanlı ilçesinde İlçe Emniyet Müdürlüğü ekipleri, ilçenin en işlek noktalarında ani bir trafik denetimi gerçekleştirdi.

Trafik ekipleri, sürücülerin ehliyet ve ruhsat kontrollerini yaparken, motosiklet kullanıcılarının kask takıp takmadıklarını da kontrol etti. Ayrıca diğer ekipler tarafından araçlarda GBT (Genel Bilgi Taraması) sorgulamaları gerçekleştirildi. Denetimler sırasında özellikle motosiklet sürücülerinin kask takma konusunda daha duyarlı oldukları gözlendi.

Tavşanlı İlçe Emniyet Müdürlüğü yetkilileri, vatandaşların can ve mal güvenliğini sağlamak amacıyla bu tür ani denetimlerin artarak devam edeceğini açıkladı. Özellikle kavşaklarda ve okul çevrelerinde denetimlerin sıklaştırılacağı belirtildi. Emniyet yetkilileri, denetimlerin herhangi bir ön uyarı yapılmadan, her zaman ve her yerde gerçekleştirilebileceğinin altını çizdi. Sürücülerin trafik kurallarına uymaları konusunda uyarıda bulunan yetkililer, "Amacımız ceza kesmek değil, can güvenliğini sağlamaktır" mesajını verdi.

Tavşanlı'da trafik kazalarının azaltılması için bu tür denetimlerin düzenli olarak yapılacağı ifade edildi. - KÜTAHYA

Kaynak: İHA

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