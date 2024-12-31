Tavşanlı'da Kavga: Bir Kişi Bıçakla Yaralandı

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Kütahya'nın Tavşanlı ilçesinde iki kişi arasında çıkan tartışmada bir kişi bıçakla yaralandı.

Edinilen bilgilere göre Yeni Mahalle Çevreyolu Selçuklu Sokakta T.K. ile H.G. arasında bilinmeyen bir sebepten dolayı tartışma çıktı. Tartışmanın kavgaya dönüşmesinin ardından T.K. cebinden çıkardığı bıçakla H.G.'yi yaraladı. Kavga ihbarı üzerine belirtilen adrese polis ekipleri ve 112 acil servis ekipleri sevk edildi. Olayda yaralanan H.G. acil servis ekiplerinin ilk müdahalesinin ardından Tavşanlı Doç. Dr. Mustafa Kalemli Devlet Hastanesine kaldırıldı. - KÜTAHYA