Kütahya'nın Tavşanlı ilçesinde 2 otomobilin çarpışması sonucu meydana gelen trafik kazasında 1 kişi yaralandı.
Emet istikametinden Tavşanlı istikametine seyir halinde olan H.Y. idaresindeki 16 NAU 128 plakalı otomobil ile kavşaktan dönmeye çalışan H.B. idaresindeki 43 HL 174 plakalı otomobilin çarpışması sonucu trafik kazası meydana geldi.
Kazada, 16 NAU 128 plakalı otomobilde bulunan İ.Ö. yaralandı. Yaralı yolcu 112 Acil Servis ekiplerinin ilk müdahalesinin ardından Tavşanlı Doç. Dr. Mustafa Kalemli Devlet Hastanesine kaldırıldı. - KÜTAHYA
Son Dakika › 3.Sayfa › Tavşanlı'da Trafik Kazası: 1 Yaralı - Son Dakika
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