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Tavşanlılı genç gözyaşları içinde defnedildi

22 yaşındaki Kaan Çağlar'ın alınan helallik ve dua esnasında ailesi, nişanlısı ve köy halkı göz yaşlarına boğuldu

KÜTAHYA - Kütahya'nın Tavşanlı ilçesinde meydana gelen trafik kazasında hayatını kaybeden Kaan Çağlar gözyaşları içinde defin edildi.

Edinilen bilgilere göre ilçeye bağlı Kayaarası Köyü'nde dün akşam saatlerinde meydana gelen motosiklet kazasında hayatını kaybeden 22 yaşındaki Kaan Çağlar'ın, evinin önünde alınan helallik ve dua esnasında ailesi, nişanlısı ve köy halkı göz yaşlarına boğuldu.

Çağlar'ı Orman İşletme Müdürlüğü'nde görevli iş arkadaşları ve Kütahya Orman Bölge Müdürü Erhan Dingil de yalnız bırakmadı. Cenazeye İlçe Kaymakamı Hayrettin Baskın, İlçe Jandarma Komutanı Canberk Öztürk, Tunçbilek Belediyesi çalışanları ve köy halkı katıldı.

22 yaşındaki genç, kılınan cenaze namazının ardından Kayaarası Köyü Mezarlığı'na defin edildi. Çağlar'ın nişan olduğu ve yakın zamanda düğün hazırlığında olduğu öğrenildi.