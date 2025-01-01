Tebliğciler, Taksim Meydanı\'nda bildiri dağıttı

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Taksim Meydanı'nda, 'Tebliğciler' olarak bilinen bir grup yeni yıl kutlamaları öncesinde üzerinde "Ey Müslüman Kardeşim" yazılı olan bildirileri dağıttı. Yılbaşı gecesinde yoğun kalabalığın arasında tebliğcilerle karşılaşanlar, kısa süreli şaşkınlık yaşadı.

"KESİNLİKLE UYMAYALIM"

Bildiri dağıtan Bilal Demir, "Müslümanlar olarak ölebilmemiz için Müslümanca yaşamamız lazım. Müslümanca yaşayalım, Müslüman gibi ölelim. Müslüman olarak ölmek için de Müslümanca yaşamaya gayret gösterelim. Bizim diyeceğimiz bu kadar. İnşallah bu gece, iğne tepesi kadar bir değişiklik yapmayalım. Bu gece ve gününde bir kimse bir yumurta hediye etse, bugüne hürmeten, yılbaşına hürmeten Allah muhafaza küfre düşmesinden, yani kafir olmasından korkulur. Dolayısıyla kardeşlerim bunlar kafir adetleridir. Kesinlikle uymayalım" dedi.

TEBLİĞCİLER PAVYONDA DA İKNA ETMEYE ÇALIŞTI

Geçtiğimiz günlerde Aydın'da da bir pavyona giden tebliğci, eğlenmeye gelenlere nasihat vererek, "Düşünsenize masada hesap geliyor 100-200 bin lira. Ödemesi ne kadar zor değil mi? 3-5 saatlik bir eğlencenin hesabı böyle pahalıysa ya 70 senelik bir hayatın hesabı nasıl olur?" demişti.