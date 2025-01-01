Tebliğciler, Taksim Meydanı'nda bildiri dağıttı - Son Dakika
Üye Girişi
3.Sayfa

Tebliğciler, Taksim Meydanı'nda bildiri dağıttı

Geniş Video İzle

Son dönemde girdikleri farklı mekanlarda tebliğde bulunan gruplar, yılbaşı gecesinde de Taksim Meydanı'nda üzerinde "Ey Müslüman Kardeşim" yazılı olan bildiriler dağıttı. Kalabalık arasında bir anda karşılarında tebliğcileri görenler, kısa süreli şaşkınlık yaşadı.

01.01.2025 07:15
Abone ol
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

Taksim Meydanı'nda, 'Tebliğciler' olarak bilinen bir grup yeni yıl kutlamaları öncesinde üzerinde "Ey Müslüman Kardeşim" yazılı olan bildirileri dağıttı. Yılbaşı gecesinde yoğun kalabalığın arasında tebliğcilerle karşılaşanlar, kısa süreli şaşkınlık yaşadı.

Tebliğciler, Taksim Meydanı'nda bildiri dağıttı

"KESİNLİKLE UYMAYALIM"

Bildiri dağıtan Bilal Demir, "Müslümanlar olarak ölebilmemiz için Müslümanca yaşamamız lazım. Müslümanca yaşayalım, Müslüman gibi ölelim. Müslüman olarak ölmek için de Müslümanca yaşamaya gayret gösterelim. Bizim diyeceğimiz bu kadar. İnşallah bu gece, iğne tepesi kadar bir değişiklik yapmayalım. Bu gece ve gününde bir kimse bir yumurta hediye etse, bugüne hürmeten, yılbaşına hürmeten Allah muhafaza küfre düşmesinden, yani kafir olmasından korkulur. Dolayısıyla kardeşlerim bunlar kafir adetleridir. Kesinlikle uymayalım" dedi.

Tebliğciler, Taksim Meydanı'nda bildiri dağıttı

TEBLİĞCİLER PAVYONDA DA İKNA ETMEYE ÇALIŞTI

Geçtiğimiz günlerde Aydın'da da bir pavyona giden tebliğci, eğlenmeye gelenlere nasihat vererek, "Düşünsenize masada hesap geliyor 100-200 bin lira. Ödemesi ne kadar zor değil mi? 3-5 saatlik bir eğlencenin hesabı böyle pahalıysa ya 70 senelik bir hayatın hesabı nasıl olur?" demişti.

Tebliğciler, Taksim Meydanı\'nda bildiri dağıttı
Kaynak: DHA

Tebliğciler, Politika, Yılbaşı, 3-sayfa, Taksim, Yaşam, Dünya, Son Dakika

Son Dakika 3.Sayfa Tebliğciler, Taksim Meydanı'nda bildiri dağıttı - Son Dakika

Sizin düşünceleriniz neler ?

    Yorumlar (34)

  • Ömer Sancar:
    Allah cc sizin gibilerin sayısını artırsın inşallah ki bir kardeşimizi ateşten kurtarmak için 178 45 Yanıtla
  • Mehmetali Karatay:
    Hırzıslık yolsuzluk mutsuzlu adaletsizlik rüşvet dönyada bircisiyiz siz gidin saraya teblih verin de sizi görelim herşeyi düzelttiniz yılbaşı kaldı size bu akılı verenler şu an Beykozda villasında sıcak şömine nin daşında fındık kırıyor İslamı bu cemaatlarda sakın öğren meyin 59 117 Yanıtla
  • Talat Yelbuz:
    BANA BIR DENK GELMEZ KI BU TIPLER 32 99 Yanıtla
  • Tayyar Çalışkan:
    Allah razi olsun 92 24 Yanıtla
  • İmran Avcı:
    ALLAH RAZI OLSUN SİZDEN RABBİM SAYINIZI ARTTIRSIN İNŞALLAH 82 21 Yanıtla
  • Ersin Kalender:
    şu berbat zamanda yaptığınız iş takdire şayan iyiki varsınız 66 13 Yanıtla
  • özgür ertul:
    Allah ( cc ) razı olsun ; ayaklarınızı sabit kılsın ; TEVHİD ile şereflendirsin , ABİLER ! MEKKE'NİN FETHİ MÜBAREK OLSUN !.. 52 12 Yanıtla
  • Ali Kemal:
    oglum adamlar musluman degil size ne? 8 48 Yanıtla
  • ersin Anli:
    hxjz şcldjauxhxnsı 7 34 Yanıtla
  • res:
    Dağıtır 3 4 Yanıtla
    • Tüm yorumlar için tıklayınız
    SonDakika.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve sondakika.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.

10:31 İstanbul’daki büyük Gazze buluşmasına Süleyman Soylu da katıldı İstanbul'daki büyük Gazze buluşmasına Süleyman Soylu da katıldı
09:59 Hadise’nin yılbaşı gecesi Narin için seslendirdiği şarkı tartışma yarattı Hadise'nin yılbaşı gecesi Narin için seslendirdiği şarkı tartışma yarattı
08:48 Binlerce kişinin katıldığı Filistin’e destek yürüyüşünden ilk görüntüler Binlerce kişinin katıldığı Filistin'e destek yürüyüşünden ilk görüntüler
08:08 İstanbul’da büyük Gazze buluşması Binlerce kişi Galata’ya yürüyor İstanbul'da büyük Gazze buluşması! Binlerce kişi Galata'ya yürüyor
18:53 Putin vanayı kapattı Rus gazının Avrupa’ya sevkiyatı durduruldu Putin vanayı kapattı! Rus gazının Avrupa'ya sevkiyatı durduruldu
16:06 Husumetlisini sokak ortasında pompalı tüfekle vurdu O anlar kamerada Husumetlisini sokak ortasında pompalı tüfekle vurdu! O anlar kamerada
16:04 İspanyol devi Yunus Akgün için kolları sıvadı İspanyol devi Yunus Akgün için kolları sıvadı
15:43 Hizbullah, İsrail’i açık açık tehdit etti Saldırı için tarih verdiler Hizbullah, İsrail'i açık açık tehdit etti! Saldırı için tarih verdiler
15:41 Kamuda çifte maaş dönemi bitiyor Kamuda çifte maaş dönemi bitiyor
15:31 İran: Suriye’de İsrail ile savaşmak için yeni bir grup ortaya çıkacak İran: Suriye'de İsrail ile savaşmak için yeni bir grup ortaya çıkacak
15:30 İşte 2024’ün en çok konuşulan olayları İşte 2024'ün en çok konuşulan olayları
15:21 Mustafa Topaloğlu’ndan TFF 2. Lig ekibine 100 bin lira bağış: Mecbur kalırsam yukarıdan isterim Mustafa Topaloğlu'ndan TFF 2. Lig ekibine 100 bin lira bağış: Mecbur kalırsam yukarıdan isterim
15:18 Kabir kazısında bulunan kemiklerin gizemi çözülemiyor Kabir kazısında bulunan kemiklerin gizemi çözülemiyor
14:50 Öcalan’ı İmralı’da kim tokatladı Ümit Özdağ’dan büyük ses getirecek iddia Öcalan'ı İmralı'da kim tokatladı? Ümit Özdağ'dan büyük ses getirecek iddia
14:49 Yeni Zelanda, 2025’i muhteşem havai fişek gösterileriyle karşıladı Yeni Zelanda, 2025'i muhteşem havai fişek gösterileriyle karşıladı
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda     Reklam   İletişim    Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması önceden yazılı izin gerektirir. 1.01.2025 11:15:17. #1.11#
SON DAKİKA: Tebliğciler, Taksim Meydanı'nda bildiri dağıttı - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Ziyaretçi Aydınlatma Metni] - [Hata Bildir]
Haberler.com IOS Haberler.com Android Haberler.com Huawei
Advertisement
Gelişmelerden Anında Haberdar Olun!

Masaüstü bildirimlerimize izin vererek en son haberleri, analizleri ve derinlemesine içerikleri hemen öğrenin.