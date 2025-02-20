Tefecilik Şebekesi Çökertildi - Son Dakika
Üye Girişi
3.Sayfa

Tefecilik Şebekesi Çökertildi

Tefecilik Şebekesi Çökertildi

İstanbul'da 8 ilde düzenlenen operasyonda tefecilik yapan 32 şüpheli yakalandı.

20.02.2025 13:55
Abone ol
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

İstanbul merkezli 8 ilde düzenlenen operasyonda, "tefecilik" yaparak haksız kazanç elde eden şebeke çökertildi. 32 şüphelinin yakalandığı operasyonda çok sayıda ruhsatsız tabanca ve 3 bin 509 mermi ele geçirildi.

Edinilen bilgiye göre, İstanbul Emniyet Müdürlüğü'ne bağlı Mali Suçlarla Mücadele Müdürlüğü ekipleri İstanbul Anadolu Cumhuriyet Başsavcılığı'nca yürütülen "örgütlü tefecilik, suç işlemek amacıyla örgüt kurmak ve nitelikli dolandırıcılık" soruşturması kapsamında tefecilik yaparak haksız kazanç sağlayan şebeke üyelerinin kimlik ve adreslerini tespit etti. Yapılan teknik ve fiziki takibin sonunda İstanbul, Kocaeli, Samsun, Sakarya, Balıkesir, Yalova, Adana ve Bursa'da düzenlenen eş zamanlı baskınlarda şebekenin üyesi 32 kişi yakalanarak gözaltına alındı. Adreslerde yapılan aramalarda toplam değeri 65 milyon lira olan tefecilik suçuna konu 99 çek, iki av tüfeği, 20 av tüfeği fişeği, 11 ruhsatsız tabanca, 18 şarjör, üç bin 509 mermi, bir satış sözleşmesi, iki dizüstü bilgisayar, bir bilgisayar kasası, beş tapu senedi ve 36 dijital materyal ele geçirildi. Gözaltına alınan 32 şüpheliden 4'ü savcılık talimatıyla serbest bırakıldı. Adliyeye sevk edilen 28 şüpheliden 3'ü savcılıktan serbest kaldı. 16 şüpheli ise adli kontrol kararıyla tutuksuz yargılanmak üzere serbest bırakıldı. Şebeke lideri M.Ö. ile ortakları M.Ö. ve C.Y. hakkında verilen toplamda 7 milyon lira kefalet karşılığında adli kontrol tedbiri uygulandığı aktarıldı.

Mağdurlar ile şebeke üyeleri arasında ardışık para transferleri

İstanbul merkezli 8 ilde faaliyet yürüten şebekenin; yüksek faizle mağdurlara borç para verdikleri, "teminat" adı altında borç miktarlarının çok üzerinde tutarlarda çek ve senetler aldıkları, borçların faiziyle ödenmesi halinde bile çek ve senetleri geri vermedikleri belirlendi. Şebeke üyelerinin teminat olarak aldıkları çekleri, kurdukları paravan şirketler üzerinden piyasaya sürdükleri, hiçbir ticari faaliyete konu olmaksızın tahsil edilen çekler ve haksız icra takipleri sebebiyle mağdurların malvarlıklarını tümüyle kaybettiği ve şebeke üyelerinin haksız kazanç elde ettikleri tespit edildi. Mağdurlar ile şebeke üyeleri arasında ardışık para transferlerinin olduğu, Vergi Dairesi Başkanlığı'ndan temin edilen belgelere göre aralarında hiçbir ticari işlemin tesis edilmediği, herhangi bir fatura kesilmediği, mevcut para transferlerinin tefecilik maksadıyla yapıldığı ve ticari işlem süsü verildiği belirlendi.

Şebeke üyelerinin para akışına "Borç Para" gibi ticari işlem süsü verdikleri ortaya çıktı

Mağdurların teminat olarak verdikleri çeklerin, şebekenin kontrolündeki paravan şirketler üzerinden yine şebeke ile birlikte hareket eden 8 ayrı ildeki şebeke üyelerine ciro edildiği, böylece çeklerin piyasada dolaşımda olduğu izlenimi uyandırıldığı saptandı. Güncel kriminal yöntemleri deşifre edilen şebeke üyelerinin aktarımlarına "Borç Para" alışverişi gibi ticari işlem süsü verdikleri ortaya çıkarıldı. Bir mağdurun hesabına 61 ayrı havaleyle yaklaşık 20 milyon lira transfer edildiği, mağdurun borcunu faiziyle birlikte 25 milyon lira olarak geri ödemesine rağmen teminat olarak verdiği 88 milyon lira tutarlı 120 farklı çekten yaklaşık 65 milyon tutarlı 51 çekin tahsil edilerek mağdur aleyhine yaklaşık 42 milyon lira zarar oluşturulduğu tespit edildi. - İSTANBUL

Kaynak: İHA

Dolandırıcılık, Dolandırıcı, istanbul, Güvenlik, 3-sayfa, Ekonomi, Şebeke, Şebeke, Hukuk, Son Dakika

Son Dakika 3.Sayfa Tefecilik Şebekesi Çökertildi - Son Dakika

Sizin düşünceleriniz neler ?

    SonDakika.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve sondakika.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.

14:48 Yine domuz eti rezaleti Bakanlık listeyi yeniledi, bu firmalardan uzak durun Yine domuz eti rezaleti! Bakanlık listeyi yeniledi, bu firmalardan uzak durun
14:30 Hamas’tan gözünü Gazze’ye diken Trump’a rest: Ölümün kapısını kendimiz çalarız Hamas'tan gözünü Gazze'ye diken Trump'a rest: Ölümün kapısını kendimiz çalarız
13:27 Teğmenlerin ihracına karşı çıkan komutan emekli oldu Teğmenlerin ihracına karşı çıkan komutan emekli oldu
12:54 TOGG’u eleştirdiği için TSK’dan ihraç edilmişti, mahkeme kararı iptal etti TOGG'u eleştirdiği için TSK'dan ihraç edilmişti, mahkeme kararı iptal etti
12:38 Erdoğan mı İmamoğlu mu Yavaş mı İşte son seçim anketinden çıkan sonuç Erdoğan mı İmamoğlu mu Yavaş mı? İşte son seçim anketinden çıkan sonuç
20:47 Ukrayna, Trump’ın Zelenskiy’e yönelik salvolarına karşı resti çekti Ukrayna, Trump'ın Zelenskiy'e yönelik salvolarına karşı resti çekti
20:37 İstanbullu yollarda kaldı, duraklarda insan seli oluştu İstanbullu yollarda kaldı, duraklarda insan seli oluştu
20:31 Napoli Başkanı, Osimhen transferinden yargılanacak Napoli Başkanı, Osimhen transferinden yargılanacak
20:18 Olumsuz hava koşulları nedeniyle BUDO seferleri iptal edildi Olumsuz hava koşulları nedeniyle BUDO seferleri iptal edildi
19:47 Rekabet Kurulu’ndan yerinde incelemeyi engelleyen BİM’e 1,3 milyar lira ceza Rekabet Kurulu'ndan yerinde incelemeyi engelleyen BİM'e 1,3 milyar lira ceza
19:27 ABD Başkanı Trump’tan Zelenski’ye ’diktatör’ suçlaması ABD Başkanı Trump'tan Zelenski'ye 'diktatör' suçlaması
19:19 İsrail ateşkese rağmen Gazze’ye saldırdı: 20’den fazla Filistinli hayatını kaybetti İsrail ateşkese rağmen Gazze'ye saldırdı: 20'den fazla Filistinli hayatını kaybetti
19:14 Eğitime kar engeli 30 ilde okullar tatil edildi Eğitime kar engeli! 30 ilde okullar tatil edildi
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda     Reklam   İletişim    Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması önceden yazılı izin gerektirir. 20.02.2025 15:05:31. #1.12#
SON DAKİKA: Tefecilik Şebekesi Çökertildi - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Ziyaretçi Aydınlatma Metni] - [Hata Bildir]
Haberler.com IOS Haberler.com Android Haberler.com Huawei
Advertisement
Gelişmelerden Anında Haberdar Olun!

Masaüstü bildirimlerimize izin vererek en son haberleri, analizleri ve derinlemesine içerikleri hemen öğrenin.