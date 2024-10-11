Tehlikeli Motosiklet Yolculuğu

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Çocuğunun canını hiçe saydı...Tehlikeli yolculuk kamerada

Arkasındaki kız çocuğuna eşya taşıttı

BURSA - Bursa'da bir motosiklet sürücüsü, aracındaki küçük kıza eşya taşıtıp kaskız bir şekilde kilometrelerce ilerledi. Tehlikeli yolcuk kameraya anbean yansıdı.

Bursa'nın Yıldırım ilçesinde anayola çıkan bir motosiklet sürücüsü arkasına aldığı kız çocuğuna eşya taşıttı. Kask takmadan kilometrelerce ilerleyen sürücü hem kendi, hem de arkasındaki küçük kız çocuğunu düşünmeden ilerlerken, tehlikeli yolculuk trafikteki vatandaşların kamerasına yansıdı.