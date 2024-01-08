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Tek katlı ev alevlere teslim oldu - Son Dakika
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Tek katlı ev alevlere teslim oldu

Bolu'da bulunan tek katlı bir evde çıkan yangın sonucunda ev kullanılamaz hale geldi. Yangını fark eden kadın, çocuğunu alarak evden çıkmayı başardı. İhbar üzerine olay yerine sağlık, polis, itfaiye ve SEDAŞ ekipleri sevk edildi. İtfaiye ekiplerinin müdahalesiyle yangın söndürüldü, ancak ev tamamen yanarak kullanılamaz hale geldi.

Tek katlı ev alevlere teslim oldu
08.01.2024 - 00:36,
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Tek katlı ev alevlere teslim oldu

BOLU - Bolu'da evde çıkan yangını fark eden kadın son anda çocuğunu alarak çıktı. Yangın itfaiye ekipleri tarafından söndürülürken ev kullanılamaz hale geldi.

Yangın, Seyit Mahallesi İnceköprü Sokak üzerinde bulunan tek katlı evde meydana geldi. Öğle saatlerinde henüz bilinmeyen nedenle Kemal Y.'ye ait tek katlı evde yangın çıktı. Evde bulunan anne ve çocuk dumanları fark edince evden çıkarak durumu 112 Acil Çağrı Merkezi'ne bildirdi. İhbar üzerine bölgeye sağlık, polis, itfaiye ve SEDAŞ ekipleri sevk edildi. İtfaiye ekipleri tarafından müdahale edilen ev yanarak kullanılamaz hale geldi.

Kaynak: İHA
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