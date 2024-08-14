Tekirdağ Çorlu'da Panelvan Minibüs ile Otomobilin Karıştığı Kazada 2 Kişi Yaralandı - Son Dakika
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Tekirdağ Çorlu'da Panelvan Minibüs ile Otomobilin Karıştığı Kazada 2 Kişi Yaralandı

Tekirdağ Çorlu\'da Panelvan Minibüs ile Otomobilin Karıştığı Kazada 2 Kişi Yaralandı

Tekirdağ Çorlu'da yol ayrımında panelvan minibüs ile otomobilin karıştığı kazada 2 kişi yaralandı. Kaza sonrası yaralılar hastaneye kaldırıldı.

14.08.2024 14:09
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Tekirdağ Çorlu'da yol ayrımında panelvan minibüs ile otomobilin karıştığı kazada 2 kişi yaralandı.

Kaza, Muhittin Mahallesi Yaprak Sokak ile Aydınevler Caddesi yol ayrımında meydana geldi. Aydınevler Caddesi'nden Atatürk Bulvarı istikametine seyreden Ahmet K. idaresindeki 44 AAS 339 plakalı minibüs ile Yaprak Sokak'ta seyreden Metin G. yönetimindeki 59 AL 912 plakalı otomobil çarpıştı.

Kaza sonrası otomobilde bulunan Metin G. ve 1 yolcu yaralandı. Yaralılar olay yerine gelen ambulansla Çorlu Devlet Hastanesi'ne kaldırılarak tedavi altına alındı.

Kazayla ilgili polis tarafından inceleme başlatıldı. - TEKİRDAĞ

Kaynak: İHA

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Son Dakika 3.Sayfa Tekirdağ Çorlu'da Panelvan Minibüs ile Otomobilin Karıştığı Kazada 2 Kişi Yaralandı - Son Dakika

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