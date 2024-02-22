Tekirdağ'da 57. Alay Vefa Yürüyüşü etkinlikleri çerçevesinde "Sancak Devir Teslimi ve Çelenk Sunma Töreni" düzenlendi.
1915 yılında Çanakkale Savaşları kara harekatında kahramanlıklarıyla destanlaşan 57. Piyade Alayı şehitleri başta olmak üzere Çanakkale Şehitlerini anmak ve onları yad etmek için 57. Alay Vefa Yürüyüşü etkinlikleri çerçevesinde düzenlenen "Sancak Devir Teslimi ve Çelenk Sunma Töreni" Tarihi Tekirdağ Valilik Binası önünde gerçekleştirildi. Törene, 26. 27. ve 57. Alayları Yaşatma ve Araştırma Gönüllüleri Derneği Başkanı Hikmet Yılmaz, Süleymanpaşa Belediye Başkanı Hüseyin Uzunlar ve dernek üyeleri ve gaziler katıldı. Devir Teslim Töreni, 26. 27. ve 57. Alayları Yaşatma ve Araştırma Gönüllüleri Derneği üyelerinin çelengi anıta sunmasıyla başladı. Ardından saygı duruşunda bulunuldu ve İstiklal Marşı okundu. Daha sonra sancak Yılmaz'a teslim edildi.
Hikmet Yılmaz törende bir konuşma yaparak, "Sancak teslim törenimizin 13.'sünü gerçekleştirmekteyiz. Bildiğiniz gibi 1915 22 Şubat tarihinde, 22 günlük Tekirdağ serüveninin son hazırlıklarını bitirerek 19. Fırka'ya ve 19. Fırka içerisinde kendi elleriyle yetiştirdiği, bilgisiyle donattığı, 57. Alay'a bugün sancağını teslim ediyor Mustafa Kemal. Bugün bu sancak Filistin'de dahi yere düşmüyor, sancaktarımız Filistin'de şehit olacağını anladığı anda bir ağaç dalına sancağı asarak ruhunu teslim ediyor. Biz öyle bir alayın bugün sembolik yürüyüşçüleriyiz. Bugün o destanın aktarılması için, çocuklarımıza, öğrencilerimize, gelecek kuşaklara miras bırakmak için sizlerle her yıl 57. Alay adına 5 tane etkinlik düzenliyoruz. Düzenlemeye de devam edeceğiz" dedi. - TEKİRDAĞ
Son Dakika › 3.Sayfa › Tekirdağ'da 57. Alay Vefa Yürüyüşü Etkinlikleri Gerçekleştirildi - Son Dakika
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