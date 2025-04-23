Tartıştığı babasını silahla vurdu

Tekirdağ'ın Çorlu ilçesine bağlı Muhittin Mahallesi Ant Sokak üzerindeki bir ikamette gece yarısı dehşet yaşandı. M.Ü. (43) ile oğlu Y.B.Ü. (20) arasında evde henüz bilinmeyen bir nedenle tartışma yaşandı.

BABASINI SİLAHLA AĞIR YARALADI

Çıkan kavga sonrası Y.B.Ü. babasına silahla ateş açtı. Göğüs çevresine isabet eden kurşunla ağır yaralanan baba M.Ü. olay yerine gelen ambulansla Çorlu Devlet Hastanesi'ne kaldırıldı. M.Ü. buradaki ilk müdahalesinin ardından tedavisi için Çerkezköy Devlet Hastanesi'ne sevk edildi.

OĞLU GÖZALTINDA

Devriye Ekipler Grup Amirliği ekiplerince, Y.B.Ü. silahla birlikte olay yerinde gözaltına alındı. Olayla ilgili soruşturma sürüyor.