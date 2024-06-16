Tekirdağ'da Bayramda Trafik Bilgilendirmesi

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Ülke genelinde İçişleri Bakanlığı tarafından başlatılan "Yolun Sonu Bayram Olsun" uygulaması çerçevesinde Tekirdağ İl Emniyet Müdürlüğü Trafik Denetleme Şube Müdürlüğü ekipleri bayramda trafiğe çıkacak vatandaşları bilgilendirdi.

Tüm yurtta olduğu gibi Tekirdağ'da da bayram süresinde trafik kontrollerinin artması ve vatandaşların daha güvenli bir seyahat geçirmeleri için "Yolun Sonu Bayram Olsun" sloganıyla başlatılan uygulama çerçevesinde Tekirdağ İl Emniyet Müdürlüğü Trafik Denetleme Şube Müdürlüğüne bağlı ekipler Süleymanpaşa Şehirlerarası Otobüs Terminali'nde ve şehrin farklı bölgelerinde yapılan uygulamalarda sürücüler ve yolcular bilgilendirdi.

Sürücü ve yolculara emniyet kemerinin önemi, trafik işaret ve işaretçilerine uyarak hız sınırlarına dikkat etmenin gerekliliklerini anlatan Tekirdağ İl Emniyet Müdürlüğü Trafik Denetleme Şube Müdürlüğü polisleri, vatandaşlara bilgilendirici broşürler dağıttı. Yapılan denetimlerin bayram tatili boyunca süreceğini belirten ekipler, trafik kurallarına uyan vatandaşlara teşekkür ederek iyi bayramlar diledi. - TEKİRDAĞ