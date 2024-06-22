Tekirdağ'da çocuklar arasında başlayan kavgada hayatını kaybeden şahsın katil zanlısı tutuklandı - Son Dakika
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Tekirdağ'da çocuklar arasında başlayan kavgada hayatını kaybeden şahsın katil zanlısı tutuklandı

Tekirdağ\'da çocuklar arasında başlayan kavgada hayatını kaybeden şahsın katil zanlısı tutuklandı

Tekirdağ'ın Kapaklı ilçesinde çocuklar arasında başlayan kavga, aile bireylerinin de dahil olmasıyla büyüdü. Kavgada kalbine bıçak darbesi alan Hacı Çelik hayatını kaybetti. Olayın ardından gözaltına alınan katil zanlısı Emin O., tutuklanarak cezaevine gönderildi.

22.06.2024 17:22
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Tekirdağ'da çocuklar arasında başlayıp aile bireylerinin de dahil olmasıyla büyüyen kavgada hayatını kaybeden şahsın katil zanlısı tutuklanarak cezaevine gönderildi.

Kapaklı ilçesi Ömer Halisdemir Mahallesi'nde çocukların tartışmasına büyükler de dahil olunca kavga büyüdü. Çocukların ailelerinin de karıştığı olayda iki aile arasında bıçakların da kullanıldığı kavgada kalbine bıçak darbesi alan 47 yaşındaki Hacı Çelik, ağır yaralandı. İhbar üzerine bölgeye polis ve sağlık ekipleri sevk edildi. Polisin müdahalesiyle kavga sonlanırken, yaralı Hacı Çelik olay yerine gelen ambulansla Çerkezköy Devlet Hastanesi'ne kaldırıldı. Durumu ağır olan ve müteahhitlik yaptığı belirtilen Çelik, doktorların tüm müdahalesine rağmen kurtarılamadı.

Katil zanlısı gözaltına alındı

Olayın ardından polise teslim olan cinayet zanlısı Emin O., gözaltına alındı. Olay yerinde geniş güvenlik önlemleri alınırken, Tekirdağ İl Emniyet Müdürlüğü Cinayet Büro Amirliği ekipleri olayda kullanılan bıçak ve diğer delillere el koydu. Ayrıca, kavganın yaşandığı alanı gören güvenlik kamera kayıtları incelemeye alındı ve görgü tanıklarının ifadeleri toplandı. Olayda hayatını kaybeden Hacı Çelik'in Kapaklı'da inşaat ve müteahhitlik işleri yaptığı öğrenildi.

Hacı Çelik'in cenazesi, Adli Tıp Kurumu'ndan alınarak Kapaklı Hacı Halit Türüt Camii'nde öğle namazına müteakip kılınan cenaze namazının ardından toprağa verildi. Aynı saatlerde, geniş güvenlik önlemleri altında Çerkezköy Adliyesi'ne getirilen cinayet zanlısı Emin O., savcılıktaki sorgusunun ardından tutuklanma istemiyle mahkemeye sevk edildi. Çerkezköy Adliyesi önünde Kapaklı ve Çerkezköy İlçe Emniyet Müdürlüğü ekipleri geniş güvenlik önlemleri aldı.

İfadesi alınan Emin O., çıkarıldığı mahkemece tutuklanarak cezaevine gönderildi. Kapaklı'da çocukların tartışmasıyla başlayıp bir kişinin cinayete kurban gittiği olayın görüntüleri, çevredeki güvenlik kameralarına da saniye saniye yansıdı. - TEKİRDAĞ

Kaynak: İHA

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Son Dakika 3.Sayfa Tekirdağ'da çocuklar arasında başlayan kavgada hayatını kaybeden şahsın katil zanlısı tutuklandı - Son Dakika

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SON DAKİKA: Tekirdağ'da çocuklar arasında başlayan kavgada hayatını kaybeden şahsın katil zanlısı tutuklandı - Son Dakika
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