Tekirdağ'da çocukların tartışması bıçaklı kavgaya dönüştü, 1 kişi hayatını kaybetti - Son Dakika
Üye Girişi
3.Sayfa

Tekirdağ'da çocukların tartışması bıçaklı kavgaya dönüştü, 1 kişi hayatını kaybetti

Tekirdağ'ın Kapaklı ilçesinde çocuklar arasında başlayan tartışmaya aileler de karıştı. Kavga sırasında E.O. adlı şahıs, yanında getirdiği bıçakla Hacı Çelik'i kalbinden bıçakladı. Olay yerine sağlık ekipleri ve polis ekipleri sevk edildi. Ancak yapılan tüm müdahalelere rağmen Hacı Çelik kurtarılamadı. Zanlı E.O. gözaltına alındı. Polis ekipleri olayla ilgili soruşturma başlattı.

22.06.2024 11:19
Abone ol
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

Tekirdağ'ın Kapaklı ilçesinde çocukların tartışmasına ailelerin de karışması sonucu çıkan bıçaklı kavgada 1 hayatını kaybetti.

Olay, Ömer Halisdemir Mahallesi Mert Sokak'ta meydana geldi. İddiaya göre, çocuklar arasında bilinmeyen bir nedenle kavga çıktı. Olaya ailelerin de karışması sonucu kavga büyüdü, 37 yaşındaki E.O. yanında getirdiği bıçakla Hacı Çelik'i kalbinden bıçakladı.

Tüm müdahalelere rağmen kurtarılamadı

İhbar üzerine olay yerine sağlık ekipleri ve çok sayıda polis ekibi geldi. İlk müdahalesi olay yerinde yapılan Hacı Çelik, ambulansla Kapaklı Devlet Hastanesine kaldırıldı. Çerkezköy Devlet Hastanesine sevk edilen Hacı Çelik, hastanede yapılan tüm müdahalelere rağmen kurtarılamadı. Zanlı E.O. ise polis ekipleri tarafından yakalanarak gözaltına alındı.

Polis ekipleri olayın büyümemesi için olay yerinde geniş güvenlik önlemleri alırken, kavgayla ilgili çok yönlü soruşturma başlattı.

Kapaklı'da müteahhitlik yapıyordu

Olayda hayatını kaybeden Hacı Çelik'in Kapaklı ilçesinde inşaat ve müteahhitlik işleri yaptığı öğrenilirken, diğer ailenin ise depremden sonra Kapaklı'ya göç ettikleri öğrenildi. - TEKİRDAĞ

Kaynak: İHA

Hacı Çelik, Tekirdağ, Kapaklı, Kavga, 3.Sayfa, Güncel, Son Dakika

Son Dakika 3.Sayfa Tekirdağ'da çocukların tartışması bıçaklı kavgaya dönüştü, 1 kişi hayatını kaybetti - Son Dakika

Sizin düşünceleriniz neler ?


11:21 Her detayı mide bulandırıyor Sapık baba, 15 yaşındaki kızını istismar ederken suçüstü yakalandı Her detayı mide bulandırıyor! Sapık baba, 15 yaşındaki kızını istismar ederken suçüstü yakalandı
10:34 Ertelenen motorin ve benzin zammı, daha yüksek bir rakamla pompaya yansıyacak Ertelenen motorin ve benzin zammı, daha yüksek bir rakamla pompaya yansıyacak
10:15 En düşük emekli maaşı ne kadar olacak İşte üzerinde durulan 4 formül En düşük emekli maaşı ne kadar olacak? İşte üzerinde durulan 4 formül
09:13 Kardeşi hastalık nedeniyle tahliye edilmişti Bahar Candan’ın da cezaevinde olmadığı ortaya çıktı Kardeşi hastalık nedeniyle tahliye edilmişti! Bahar Candan'ın da cezaevinde olmadığı ortaya çıktı
08:59 AK Parti’de değişim süreci başlıyor Önümüzdeki günlerde istifalar peş peşe gelecek AK Parti'de değişim süreci başlıyor! Önümüzdeki günlerde istifalar peş peşe gelecek
11:11 Taksilere panik butonu geliyor: Sürücü butona bastığında S.O.S. verecek Taksilere panik butonu geliyor: Sürücü butona bastığında S.O.S. verecek
10:23 İstanbul’da ’’Anucur’’ çetesine ’’Şehit Hakan Telli’’ operasyonu İstanbul'da ''Anucur'' çetesine ''Şehit Hakan Telli'' operasyonu
09:56 Sıcak hava balonu, yüzlerce metre yüksekten peribacalarına düştü Sıcak hava balonu, yüzlerce metre yüksekten peribacalarına düştü
09:23 Öldüresiye dövülen Kaya Sabancı sessizliğini bozdu: Orada ölebilirdim Öldüresiye dövülen Kaya Sabancı sessizliğini bozdu: Orada ölebilirdim
09:13 Bayram tatili trafik kazalarıyla kana bulandı 7 günlük bilanço açıklandı Bayram tatili trafik kazalarıyla kana bulandı! 7 günlük bilanço açıklandı
08:16 Her ay kiranın yüzde 20’si vergi olarak Maliye’ye gidecek Her ay kiranın yüzde 20'si vergi olarak Maliye'ye gidecek
00:37 Iğdır’da yaylacılar arasında çatışma çıktı Çok sayıda yaralı ve gözaltı var Iğdır'da yaylacılar arasında çatışma çıktı! Çok sayıda yaralı ve gözaltı var
00:13 Kaya Sabancı’yı darbettiği öne sürülen iş insanı Vedat Aşçı’dan açıklama geldi Kaya Sabancı'yı darbettiği öne sürülen iş insanı Vedat Aşçı'dan açıklama geldi
23:37 Şikayetleri bitmek bilmedi Kaldığı ıslahevi, Timur Cihantimur’un aklını başına getirir Şikayetleri bitmek bilmedi! Kaldığı ıslahevi, Timur Cihantimur'un aklını başına getirir
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda     Reklam   İletişim    Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması önceden yazılı izin gerektirir. 22.06.2024 13:01:54. #1.13#
SON DAKİKA: Tekirdağ'da çocukların tartışması bıçaklı kavgaya dönüştü, 1 kişi hayatını kaybetti - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Ziyaretçi Aydınlatma Metni] - [Hata Bildir]
Haberler.com IOS Haberler.com Android Haberler.com Huawei
Advertisement