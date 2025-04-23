Tekirdağ'da Deprem Panigi

Tekirdağ diken üstünde: Vatandaşlar parklara akın etti

TEKİRDAĞ - İstanbul merkezli deprem Tekirdağ'da da hissedildi, paniğe kapılan vatandaşlar korkuyla parklara akın etti.

Öğle saatlerinde meydana gelen sarsıntının ardından kentte büyük panik yaşandı. Tekirdağ başta olmak üzere çevre illerde hissedilen deprem sonrası vatandaşlar sokaklara çıktı. Şehir adeta diken üstünde... Kimi çocuklarıyla, kimi yaşlı yakınlarıyla parklarda beklemeye başladı. Evlerine dönmeye çekinen vatandaşlar, artçı sarsıntı korkusuyla saatlerdir açık alanlarda bulunuyor.

Deprem anında büyük korku yaşadıklarını belirten bazı vatandaşlar, "Her yer sallandı, çok korktuk. İçeriye girmeye cesaret edemiyoruz" dedi.

AFAD ve ilgili ekiplerin saha taramaları sürerken, halkın endişeli bekleyişi devam ediyor.