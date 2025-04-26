Tekirdağ'da Doğalgaz Kaçağı Alarmı

Tekirdağ'da doğalgaz arama kuyusunda gaz kaçağı

TEKİRDAĞ - Tekirdağ'ın Ergene ilçesinde doğalgaz arama kuyusunda meydana gelen gaz kaçağı, ekipleri alarma geçirdi.

Yaklaşık iki ay önce Türkiye Petrolleri Anonim Ortaklığı tarafından Ergene ilçesine bağlı Vakıflar Mahallesi'nde açılan iki doğalgaz arama kuyusundan birinde gaz kaçağı meydana geldi. Kaçak nedeniyle bölgede hareketli saatler yaşanırken, olay yerine çok sayıda itfaiye aracı, AFAD ve jandarma ekipleri sevk edildi.

Güvenlik tedbirleri kapsamında jandarma ekipleri bölgeye kimseyi yaklaştırmazken, çevrede geniş güvenlik önlemleri alındı. AFAD ekipleri ise özel donanımlı araç ve kıyafetlerle olay yerine girerek gaz kaçağının kaynağını belirlemeye çalıştı. Tehlikenin sürdüğü bölgede uzman ekiplerin müdahalesi devam ediyor.