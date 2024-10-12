Tekirdağ'da Doktorların Ölümü Şehri Yasa Boğdu - Son Dakika
Üye Girişi
3.Sayfa

Tekirdağ'da Doktorların Ölümü Şehri Yasa Boğdu

Geniş Video İzle

İki doktorun hayatını kaybettiği kaza, Tekirdağ'da büyük üzüntüye yol açtı.

12.10.2024 17:54
Abone ol
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

Tekirdağ'da doktorların kahreden kazası şehri yasa boğdu

Tekirdağ'da meydana gelen kazada iki doktor hayatını kaybetti, şehir yasa boğuldu

TEKİRDAĞ - Tekirdağ'ın Süleymanpaşa ilçesinde, 4 doktorun içinde bulunduğu elektrikli cip, kontrolünü kaybederek bir duvara çarptı. Kaza sonucu, biri profesör olmak üzere iki doktor hayatını kaybetti, iki doktor ise yaralandı. Şehir bu acı haberle yasa boğulurken, sosyal medyada taziye mesajları yağdı.

Kaza, Süleymanpaşa ilçesi Kumbağ kavşağında gerçekleşti. Edinilen bilgilere göre, sürücü Dr. L.K.'nin kontrolündeki 22 ADU 345 plakalı elektrikli cip, Malkara yoluna çıkarken istinat duvarına çarptı. Araçta yolcu olarak bulunan Namık Kemal Üniversitesi Sağlık Bilimleri Enstitüsü Müdürü ve Tıp Fakültesi Nöroloji Anabilim Dalı Başkanı Prof. Dr. Nilda Turgut ile Tekirdağ Şehir Hastanesi'nde nöroloji uzmanı olarak görev yapan Uzm. Dr. Emel Ersöz olay yerinde yaşamını yitirdi. Sürücü Dr. L.K. ve diğer yolcu Dr. A.A.G. ise kazada yaralandı.

Olay yerinde inceleme yapıldı

Kazayı görenlerin ihbarı üzerine olay yerine gelen jandarma ve sağlık ekipleri, iki doktorun hayatını kaybettiğini tespit etti. Sürücü Dr. L.K. ve yaralı yolcu Dr. A.A.G. ise hastaneye sevk edildi. Hayatını kaybeden doktorların cenazeleri savcılık incelemesinin ardından hastane morguna kaldırıldı. Kazanın, doktorların bir kongreden döndükleri sırada meydana geldiği bildirildi.

Başsağlığı mesajları yayımlandı

Tekirdağ Valisi Recep Soytürk yaptığı açıklamada, "İlimizde yaşanan elim bir kazada hayatını kaybeden Tekirdağ Namık Kemal Üniversitesi Tıp Fakültesi Dahili Tıp Bilimleri Bölümü Nöroloji Anabilim Dalı Başkanı Prof. Dr. Nilda Turgut'a ve Uzm. Dr. Emel Ersöz'e Allah'tan rahmet, ailelerine, yakınlarına, üniversite ve sağlık camiamıza başsağlığı, yaralı hekimlerimize acil şifalar diliyorum" dedi.

Tekirdağ İl Sağlık Müdürlüğü tarafından yayımlanan taziye mesajında, Prof. Dr. Nilda Turgut ve Uzm. Dr. Emel Ersöz'ün vefatının derin üzüntüyle karşılandığı belirtilerek, "Merhumlara Allah'tan rahmet, kederli ailelerine, sağlık camiamıza ve yakınlarına başsağlığı diliyoruz" denildi.

Tekirdağ Namık Kemal Üniversitesi Rektörlüğü de bir taziye mesajı yayımladı. Mesajda, bilim ve nöroloji camiasında derin izler bırakan Prof. Dr. Nilda Turgut ve Uzm. Dr. Emel Ersöz'ün kaybının büyük bir acı olduğu ifade edildi. Üniversite, hocalara Allah'tan rahmet, kederli ailelerine ve tüm sağlık camiasına başsağlığı diledi.

Kazanın ardından şehir genelinde büyük bir üzüntü hakim oldu. Sosyal medyada çok sayıda taziye mesajı paylaşılarak, hayatını kaybeden doktorlar anıldı ve ailelerine başsağlığı dileklerinde bulunuldu. Yerel ve ulusal sağlık camiasından gelen mesajlar da dikkat çekti.

Kaynak: İHA

Süleymanpaşa, Güvenlik, Tekirdağ, 3-sayfa, Sağlık, Kaza, Son Dakika

Son Dakika 3.Sayfa Tekirdağ'da Doktorların Ölümü Şehri Yasa Boğdu - Son Dakika

Sizin düşünceleriniz neler ?

    SonDakika.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve sondakika.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.

17:11 Bakanlık firma isimlerini tek tek ifşa etti Vatandaşa sucuk diye at ve eşek eti yedirmişler Bakanlık firma isimlerini tek tek ifşa etti! Vatandaşa sucuk diye at ve eşek eti yedirmişler
16:54 Aile yakını konuştu, Gaziantep’teki aile katliamının arkasındaki neden ortaya çıktı Aile yakını konuştu, Gaziantep'teki aile katliamının arkasındaki neden ortaya çıktı
16:02 Kabinede kimler değişecek Kulislerde ismi ön plana çıkan tek bakan var Kabinede kimler değişecek? Kulislerde ismi ön plana çıkan tek bakan var
13:11 Cumhurbaşkanı Erdoğan’dan Köfteci Yusuf yorumu: Kendilerini savunma hakları var, denetimlerimiz devam edecek Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan Köfteci Yusuf yorumu: Kendilerini savunma hakları var, denetimlerimiz devam edecek
23:41 A Milli Futbol Takımımız, Karadağ’ı 1-0 mağlup etti A Milli Futbol Takımımız, Karadağ'ı 1-0 mağlup etti
23:24 Anadolu Efes’te forma giyen Stanley Johnson’ın evini kurşunladılar Anadolu Efes'te forma giyen Stanley Johnson'ın evini kurşunladılar
23:17 Domuz eti skandalıyla gündeme gelen Köfteci Yusuf’a gidip yemek yiyen isim şaşırttı Domuz eti skandalıyla gündeme gelen Köfteci Yusuf'a gidip yemek yiyen isim şaşırttı
22:53 İngiltere Futbol Federasyonu’ndan tarihi teknik direktör hamlesi İngiltere Futbol Federasyonu'ndan tarihi teknik direktör hamlesi
22:48 Halk eğitim müdürü makam odasında canına kıydı Halk eğitim müdürü makam odasında canına kıydı
22:04 Camp Nou’nun inşaatında işçiler birbirine girdi: 6 yaralı var Camp Nou'nun inşaatında işçiler birbirine girdi: 6 yaralı var
21:57 Bahçeli’nin en yakın kurmayı olan isimden ’Yeni bir çözüm süreci mi’ sorusuna dikkat çeken yanıt Bahçeli'nin en yakın kurmayı olan isimden 'Yeni bir çözüm süreci mi?' sorusuna dikkat çeken yanıt
21:50 Anne ve babasını öldürdü, cesetleri yıllarca sakladı Soğukkanlı cani kan dondurdu Anne ve babasını öldürdü, cesetleri yıllarca sakladı! Soğukkanlı cani kan dondurdu
21:36 Ümit Milli Takım, Letonya’yı sahasında 3-0 yendi Ümit Milli Takım, Letonya'yı sahasında 3-0 yendi
21:09 Savcıya ’Mermiye kafa atacak adamları var’ tehdidi: Polis hepsini enseledi Savcıya 'Mermiye kafa atacak adamları var' tehdidi: Polis hepsini enseledi
21:00 Yine bir vatandaş kendini çırılçıplak sokağa attı Bu kaçıncı Yine bir vatandaş kendini çırılçıplak sokağa attı! Bu kaçıncı
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda     Reklam   İletişim    Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması önceden yazılı izin gerektirir. 12.10.2024 18:03:07. #1.13#
SON DAKİKA: Tekirdağ'da Doktorların Ölümü Şehri Yasa Boğdu - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Ziyaretçi Aydınlatma Metni] - [Hata Bildir]
Haberler.com IOS Haberler.com Android Haberler.com Huawei
Advertisement
Gelişmelerden Anında Haberdar Olun!

Masaüstü bildirimlerimize izin vererek en son haberleri, analizleri ve derinlemesine içerikleri hemen öğrenin.